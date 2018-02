Atleta de Caratinga entre os melhores do Taekwondo nacional

Marcos Toledo participa do Grand Slam, no Rio de Janeiro

DA REDAÇÃO– Caratinga está sendo representada pelo terceiro ano consecutivo no Grand Slam de Taekwondo, que acontece de hoje a domingo (25) no Rio de Janeiro, no CEFAN – Centro de Educação Física Almirante Nunes. O evento seleciona os melhores atletas do país para compor a Seleção Brasileira de 2018 que representará o país na 3ª edição das Olimpíadas da Juventude, marcada entre 06 e 18 de outubro de 2018 em Buenos Aires, Argentina. O atleta que representa Caratinga é Marcos Toledo de Souza, 16 anos, da Academia Top Fitness, que disputa vaga na categoria juvenil até 63 kg.

Marcos conseguiu a vaga na competição através de pontuação no ranking nacional. Ele conta com o apoio da Prefeitura Municipal de Caratinga, através da Secretaria de Esporte (Programa Bolsa Atleta) que proporcionou a ida em várias competições pelo Brasil em 2017 e agora em 2018.

Marcos ainda conta com uma preparação especial do nutricionista Dayvid Tionas e do técnico Mario Toledo Junior.