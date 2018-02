Detidos acusados de roubar R$ 15 mil na zona rural de Entre Folhas

DA REDAÇÃO – O jovem Romildo Batista de Lana, 22 anos, e um menor foram detidos nesta quarta-feira (21) acusados de participação em um roubo ocorrido no domingo (18) no córrego do Oriente, zona rural de Entre Folhas, quando foram levados 15 mil reais, além de produtos como celular, relógio e lanterna. Os suspeitos residem na zona rural de Bom Jesus do Galho.

A vítima, uma idosa, só procurou a Polícia Militar nesta quarta-feira para relatar o crime. Ela disse que na noite de domingo, um senhor que reside na mesma casa, estava tomando café na varanda quando notou movimento perto da caixa d’água. Ele pegou a lanterna e foi conferir, mas acabou sendo rendido por indivíduos que portavam barras de ferro. Essa vítima foi amarrada e agredida.

Depois, os autores dominaram a idosa e falaram que queriam dinheiro. As vítimas foram ameaçadas e os autores reviraram a casa, tendo encontrado 15 mil reais. Eles também pegaram uma luminária, um relógio, uma lanterna e um celular, além de 200 reais que estavam no bolso de uma das vítimas.

Após pegar dinheiro e objetos, os autores trancaram as vítimas no banheiro, que fica do lado de fora da casa, e disseram para que ficassem quietas e só deixassem o local após as 23h, depois de ouvirem um disparo de arma de fogo. Eles também fizeram ameaças e determinaram que não chamassem a Polícia, pois eles voltariam e matariam a todos.

As vítimas ficaram receosas e não comunicaram o crime. Os policiais só tomaram conhecido do fato após a filha de uma das vítimas fazer o aviso.

RASTREAMENTO

Assim que foram informados do roubo, os policiais iniciaram rastreamento e levantaram que um menor, que reside na região do distrito de Passa Dez, zona rural de Bom Jesus do Galho, foi visto nas imediações da casa das vítimas na noite em que aconteceu o crime. Na quarta-feira (21), os policiais localizaram o menor e ele confessou a participação no roubo. Ele contou os detalhes, disse que agiu junto de outros três indivíduos e que estavam distribuídos em duas motocicletas.

Em prosseguimento ao rastreamento, os militares localizaram Romildo Batista de Lana no distrito de Passa Dez. O suspeito foi encontrado pilotando uma moto e não usava capacete. Durante averiguação, os policiais constaram que Romildo não tem carteira nacional de habilitação. A moto, que foi usada também para cometimento de crime, foi recolhida ao pátio credenciado.

Segundo a PM, Romildo negou participação no crime, mas diante das evidências, acabou preso e, junto do menor apreendido, conduzido para Delegacia de Polícia Civil, em Caratinga. Os outros dois suspeitos não tinham sido detidos até o final dessa edição, assim como o valor levado não tinha sido recuperado.