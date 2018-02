Operação policial no Santa Cruz resulta na apreensão de crack, armas e munições

Um suspeito de ligação com o tráfico foi detido pela PM

CARATINGA – Em uma operação realizada na noite de quarta-feira (21), a Polícia Militar apreendeu 15 pedras de crack, dois revólveres calibre 38 e seis cartuchos. A ação foi desencadeada na rua José Alves Pereira, bairro Santa Cruz. Leonardo Lucas de Oliveira Souza, 20 anos, acabou detido suspeito de ligação com o tráfico de drogas.

A PM recebeu a informação que um indivíduo que trajava bermuda jeans, camisa cinza e boné branco, estaria traficando drogas na rua José Alves Pereira. Uma guarnição foi até o local, fez monitoramento e viu o denunciado. Os militares identificaram Leonardo, que já é conhecido do meio policial, e observaram que ele fazia contato com possíveis usuários, pois recebia dinheiro, e em seguida entrava num bar, pegava algo e repassava para as pessoas.

Após monitoramento, os militares abordaram um usuário, 45, na rua Pedro Batista do Nascimento e encontraram duas pedras de crack. Ele disse que pagou 20 reais pelos entorpecentes. Em seguida, os policiais detiveram Leonardo e com ele foi localizada a quantia de R$ 20.

Quando os envolvidos eram conduzidos para Delegacia de Polícia Civil, os militares receberam nova denúncia apontando que haveria mais drogas na casa de Leonardo, situada à rua Diógenes Vidigal, bairro Santa Cruz. Os policiais foram até a residência do suspeito e a dona do imóvel autorizou a entrada. Durante buscas, a PM encontrou dois revólveres, seis munições e 13 pedras de crack dentro do guarda-roupa.

Diante da situação, Leonardo acabou preso por suspeita de tráfico de drogas. O usuário também foi conduzido para Delegacia de Polícia Civil.