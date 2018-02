Veículos sucateados da Prefeitura irão a leilão

Fiscalização da PM Meio Ambiente em oficina da Prefeitura não constatou danos ao recurso hídrico, mas necessidade de destinação correta dos materiais descartados

CARATINGA– Nos últimos dias, o DIÁRIO DE CARATINGA tem recebido denúncias de moradores das proximidades da Praça da Estação em relação ao funcionamento de uma oficina mecânica da Prefeitura de Caratinga, onde supostamente estaria ocorrendo despejo de óleo e acúmulo de sucata às margens do rio Caratinga.

A situação também foi levantada pelo vereador Johny Claudy (MDB), que oficiou o secretário de Meio Ambiente, Jaider Pascoaline em busca informações. No entanto, alegou que o secretário teria se recusado a receber o documento.

A Reportagem procurou a Prefeitura para saber as providências do executivo, que destacou que no dia 1° de fevereiro, as equipes da Secretaria e da Polícia Militar do Meio Ambiente estiveram no local e relataram que a denúncia referente ao despejo de óleo às margens do rio Caratinga não procede.

De acordo com o Boletim de Ocorrência registrado pela PM Meio Ambiente, a oficina já foi alvo de fiscalização anteriormente, sendo constatado que “atende aos requisitos exigidos pelo meio ambiente”. E que “não foram constatados nenhum dano ao recurso hídrico, estando a vegetação ciliar preservada numa faixa de aproximadamente cinco metros do rio Caratinga”.

No entanto, a fiscalização constatou que em uma área externa, localizada atrás do galpão onde funciona a oficina, está sendo utilizada para o estacionamento de veículos “parcialmente sucateados que aguardam peças para reposição”. Por isso, o superintendente da Oficina foi orientado quanto à destinação correta dos materiais descartados durante o processo de manutenção veicular. A Prefeitura informou em nota que os veículos sucateados, irão a Leilão Municipal e o processo já se encontra em andamento.

Sobre o ofício enviado para a Secretaria de Meio Ambiente, a Prefeitura esclarece que “não houve recusa e sim uma orientação de que o mesmo deveria primeiro ser enviado à Secretaria de Obras”.