O MUNDO NÃO RESISTE MAIS A DOGMAS INFAMES

*Thales Alves Aguiar

Aproveito para desfrutar de minha opinião estridente neste pequeno espaço de papel e arriscar-me a lançar mão das minhas certezas. Dizer que é preciso ultrapassar os limites, as regras e os conceitos já construídos até então sobrepostas nas diversas organizações existentes que direcionaram até o momento, nosso mundo (religião, sistema político, econômico e grande mídia). É urgentemente indispensável sair da Caverna, do famoso mito de Platão, os acorrentados continuam reproduzindo passivamente ações e informações recebidas dos formadores da Matrix. Incapacitantes e subservientes nos tornaram dentro delas, e o amor ficou limitado, manipularam o poder da consciência individual e atacaram assim toda nossa liberdade humana. Temos então um resultado devastador. Guerras e mais guerras. Terrorismo, segregação, intolerância e distorções dos princípios morais do gênero humano. Diante dos acontecimentos nefastos ao longo dos últimos séculos, e nem é preciso exemplificar tanto, pois o mal resultado é o princípio do qual saboreamos hoje em dia. Somos imagem e semelhança do Criador, e entendo-me que constituídos e dotados de toda capacidade psíquica, orgânica e “sobrenatural”, tendo nesse caso o domínio sobre as leis da natureza para transpor qualquer dificuldade apresentada. Imaginemos que o progresso decorra de novas ideias e que as mesmas quebrem barreiras e normativas já pré-estabelecidas.

É fato de que nada é permanente nesta dimensão. E por mais que não aceitemos, o ser humano está absorvido de acomodação e anseio de poder. Graças a novos cientistas e pesquisadores, a ciência nas últimas décadas tem aprovado a aproximação da física quântica e da espiritualidade no meio acadêmico. Para quem não sabe o que é física quântica, seu fundamento teórico se baseia ao contrário da física clássica, a quântica é relacionada como “não axiomática”, isso caracteriza que, neste ramo de estudo, determinadas coisas são verdadeiras mesmo quando não demonstram ser. Demos um salto gigantesco quando associamos o humano na tríplice construção da humanidade universal (átomos energéticos (campo Vibracional) / personalidade (alma) e espírito (luz divinal)). Hoje teorias científicas como a do QS – Quociente espiritual já é muito bem aceito pela comunidade acadêmica, colaborando assim para o avanço de novas pesquisas científicas.

O mesmo Deus revelado no evangelho em Jesus Cristo nos justificou apresentando todas as possibilidades além das ações e necessidades biológicas. “Pois em verdade vos digo que, se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: Passa daqui para acolá, e ele passará. Nada vos será impossível” (Mt 17.20). Quem acredita verdadeiramente tem a possibilidade de alcançar o objetivo almejado. Recordo-me da instigante frase de um homem que marcou seu tempo contra o racismo – “Eu Tenho um Sonho” um histórico discurso público feito pelo ativista político americano, o pastor Martin Luther King, no qual falava da necessidade de união dos negros e brancos. É preciso desejar uma sociedade melhor começando pelo princípio de “conhece-te a ti mesmo”. Sem o lapidar da pedra bruta, que coabita em nosso ser, impossível explorar o campo da organização social. A força da causa efeito é bem maior que nossos intuitos.

Devemos então medir palavras e praticar atitudes colaborativas na comunhão do bem comum. Ultimamente o universo tem nos projetado para um tempo de purificação. Tudo está muito confuso porque neste momento o planeta Terra passa por um período de transição (mudanças climáticas, restabelecimentos de novos conceitos humanísticos e evolução da própria espécie) a luz se resplandece através de enormes descargas eletromagnéticas vindas de todo o cosmos. Precisaremos reaprender nossa verdadeira história e começar um novo capítulo para a restauração global. Não há mais como escondermos de nossas limitações. E o discurso já não terá mais a mesma eficácia da ação curadora do Deus que pacifica toda a humanidade. Como dizia o filósofo e educador indiano, Jiddu Krishnamurti, “não é sinal de saúde, estar bem adaptado a uma sociedade doente”.

THALES ALVES AGUIAR: mineiro, de Governador Valadares. Funcionário Público, Bacharel em Comunicação Social com habilitação em Jornalismo e Bacharel em Administração pela UNIVALE. Especialista em Gestão Pública, Gestão Financeira, Controladoria e Auditoria, pela Universidade Federal de Ouro Preto. Atualmente se especializando em História e Filosofia Maçônica pela UNINTER. É autor do Livro: Lágrimas de Humanidade. Tem artigos científicos publicados na área de comunicação e já participou como colaborador de dois livros sobre: Educação e Cidadania e Liberdade de Expressão, da série Obreiros em Tempo de Articulação. É também membro efetivo da AMLM (Academia Maçônica de Letras do Leste de Minas).