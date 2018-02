VOCÊ É CAPAZ DE MUDAR SEUS SENTIMENTOS

Existe um pensamento equivocado de que sentimento é algo que as pessoas não podem mudar, que não têm autonomia sob ele. Portanto se estou triste, o que me resta é entender e ficar com um semblante triste e muita das vezes olhando para baixo, se me sinto cansado, acabo ficando com os ombros arqueados e tenho vontade de estar sempre deitado quando estou em casa.

Porém pesquisas comprovam que todo ser humano consegue mudar seus sentimentos através de uma fisiologia ou de uma comunicação diferente. Da mesma forma que consegue também enfatizar cada vez mais este sentimento, caso continue tendo a mesma comunicação, seja ela verbal ou não-verbal. Portanto a cada vez que uma pessoa diz que está cansada, ela se sentirá ainda mais cansada, ou sempre que alguém disser que se sente triste e depressivo, ele estará reforçando e aumentando ainda mais estes sentimentos.

Por este motivo, algo que muitos cientistas já comprovam é que doença, vitalidade, depressão, e várias outras questões, muitas vezes são decisões. Decisões que eu e você tomamos ao longo do dia de agir de certa forma que nos traga estes sentimentos. E na maioria das vezes sem perceber o que está fazendo consigo mesmo.

Decidindo mudar essa comunicação e fisiologia, você passa a ter os sentimentos que deseja, e estes sentimentos te trarão resultados diferentes em várias áreas da sua vida.

Um exemplo? O sorriso!

O sorriso produz endorfina e serotonina, conhecidos como hormônios da felicidade e do bem-estar. Por este motivo, mesmo não estando bem emocionalmente, a pessoa que decide sorrir, passa a se sentir muito melhor automaticamente, ou seja, mudando a fisiologia, a comunicação verbal e não verbal, todo ser humano consegue modificar seus sentimentos.

Não é libertador perceber que você tem o poder de decidir como vai se sentir todos os dias?

Basta apenas mudar suas ações no dia-a-dia, sua comunicação no trabalho e em casa, seu semblante, e até ficar atento a sua postura. Com isso você terá pensamentos e sentimentos diferentes, e consequentemente todos os resultados que você vem tendo com relação as suas emoções serão também modificados.

Que tal começar a praticar agora?

Dê um sorriso por 30 segundos, daqueles que mostram todos os pés de galinha! E me diz agora como você passou a se sentir.

E se você fizer isso todos os dias?

E se fizer 5 vezes ao dia?

Como será sua vida se você estiver se alimentando deste sentimento?

Será que vale a pena?

Você é responsável pelo que sente, faça as melhores escolhas possíveis!