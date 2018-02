Secretaria de Saúde entrega próteses dentárias para moradores de Bom Jesus do Galho

Em pouco mais de um ano, o setor já beneficiou cerca de 250 pessoas, distribuídas em cinco etapas de atendimento

BOM JESUS DO GALHO – A Prefeitura Municipal de Bom Jesus do Galho, por meio de sua Secretaria de Saúde, vem entregando próteses dentárias aos moradores do município. Em pouco mais de um ano, o setor já beneficiou cerca de 250 pessoas, distribuídas em cinco etapas de atendimento. Na tarde de terça-feira (20), foi feita a entrega de novas próteses, “peças fundamentais na função da mastigação, uma etapa importante da digestão. Além do aspecto da saúde, da qualidade de vida que as próteses promovem, elas também aumentam a autoestima pessoal dos beneficiados com esse programa”, observa a coordenadora de Atenção Básica da Secretaria Municipal de Saúde, a enfermeira Gianne Sandra Soares Ferreira.

Segundo explica, o processo de aquisição das próteses é iniciado com a moldagem. “Em seguida, são feitas a adequação, o que implica na prova dos dentes, e a instalação das próteses”.

O aposentado Vicente de Paula Dias de Oliveira, de 59 anos, é um dos contemplados com as próteses dentárias. “Eu já usava próteses desde o ano 2000, mas elas haviam quebrado. Passei quase um ano sem elas, até que veio essa oportunidade de receber novas próteses”.

Vicente conta que aprovou o resultado, “porque a gente até fica mais animado a achar graça das coisas, conversar mais à vontade, sorrir mais, coisa que já gosto muito de fazer”, disse.

Gianne explica que, para conseguir a prótese dentária, o interessado deve ir ao posto de saúde e fazer uma consulta com um dentista. “Nesse momento, a pessoa será avaliada pra saber se precisa ser submetida a algum tipo de tratamento antes de receber a próstese. Caso precise, só após conclusão dos procedimentos indicados concluídos o paciente será encaminhado para fazer sua prótese”, explicou Gianne, destacando em seguida que as próteses são gratuitas.