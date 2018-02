Rede Doctum marca presença em Congresso Internacional em Havana – Cuba

A Instituição reforçou sua responsabilidade social e humanista ao participar do evento, que é considerado o maior congresso universitário latino-americano e caribenho

DA REDAÇÃO – A Rede de Ensino Doctum, esteve presente no XI Congresso Internacional da Educação Superior – em Havana, Cuba, no período de 12 a 16 de fevereiro. O evento contou com 2 mil delegados estrangeiros, originados de 60 países que se juntaram aos mais de 900 delegados cubanos, para debater “A universidade e a Agenda 2030 para o desenvolvimento sustentável!”.

O congresso, que é bienal, foi organizado pelo Ministério da Educação Superior de Cuba e pelas universidades cubanas, se objetivou em promover intercâmbios, redes e projetos que impliquem no fortalecimento entre instituições de ensino e favoreçam as melhores soluções aos problemas que afetam os países latino-americanos a partir da vocação social das instituições de ensino.

O ensino superior em Cuba se inicia em 1728 e durante séculos experimentou diversas formas de educação, havendo uma mudança profunda com o triunfo da Revolução em 1º de janeiro de 1959, quando se produziram transformações sociais como eliminação do analfabetismo em 1961 e foram criadas as bases de transformação radical do setor educacional. Hoje, Cuba conta 50 universidades e no seu sistema estão incluídos 126 centros universitários municipais, que se articulam com as universidades, que tem por meta formar 1000 doutores anualmente.

Para o professor Américo Galvão, um dos representantes da Rede de Ensino Doctum no XI Congresso: “o evento, considerado o maior congresso universitário latino-americano e caribenho, reforçou a necessidade e o desafio das instituições de ensino em promover o desenvolvimento sustentável e inclusivo, possibilitando um maior compromisso social, ambiental e institucional, como forma de combater as marcantes desigualdades sociais e pobreza, que caracterizam o Brasil e os demais países da América Latina e Caribe”.

Outro aspecto destacado pelo professor Galvão é o alinhamento acadêmico e pedagógico da Rede Doctum com a Agenda 2030: “ao focar sua responsabilidade social com formação de recursos humanos, em particular na preparação constante da formação docente e no aproveitamento das tecnologias da informação, para a inovação e aperfeiçoamento da educação presencial, semipresencial e a distância, contribuindo na formação de cidadãos melhores, com pensamento crítico, criativo e independente”.

A Rede Doctum, coerente com seus propósitos humanistas, esteve sintonizada com os temas debatidos, por entender que as funções de ensino, passam necessariamente por abordar de forma ampla os problemas da humanidade, de modo flexível, onde os alunos possam interagir em diferentes disciplinas de forma integrada. Assim, caracteriza a sua extensão e projetos de iniciação científica, concentrando grandes temas e não em tópicos localizados.

Um dos desafios apontados no Congresso trata da integração e criação de um Espaço Latino-americano e Caribenho de Educação Superior. A Rede de Ensino Doctum reaproximou de universidades cubanas, visando trabalhos colaborativos e de intercâmbio com instituições de ensino superior, uma vez que já havia realizado intercâmbio de alunos do Curso de Serviço Social de Caratinga com a Universidade de Matanzas.