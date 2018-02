Governo de Minas Gerais lança a sétima fase do projeto de integração aérea

Um mesmo voo pousará em Viçosa, Manhuaçu e Caratinga, otimizando o atendimento à região Leste, que passa a ter voos de ligação com Belo Horizonte em todos os dias úteis

DA REDAÇÃO – O Governo de Minas Gerais, por meio da Companhia de Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais (Codemig) e da Secretaria de Estado de Transportes e Obras Públicas (Setop), inicia uma nova fase do projeto Voe Minas Gerais. A cidade de Nanuque, no Vale do Mucuri, passa a ser atendida.

Guaxupé, no Sudoeste do Estado, está em fase de conclusão dos trâmites exigidos para inclusão da rota ao projeto e será adicionada posteriormente. A cidade de Ubá, na Zona da Mata, não apresentou procura e média de ocupação suficientes para sustentar a manutenção da rota, tendo sido retirada nesta nova etapa.

Nanuque, próxima da divisa de Minas Gerais com a Bahia e o Espírito Santo, tem quatro voos de ligação com a capital, via Teófilo Otoni. Às segundas e quartas à tarde, a aeronave deixa BH com destino ao Vale do Mucuri, para retornar às terças e quintas, pela manhã. O voo tem duração total de duas horas e quinze minutos. O percurso terrestre exige, em média, dez horas. As passagens são comercializadas a R$ 700,00.

A também limítrofe Guaxupé, na divisa com o estado de São Paulo, terá seis voos semanais de ligação com o Aeroporto da Pampulha, em Belo Horizonte, passando pela vizinha Passos. Os voos acontecerão às segundas, quartas e sextas, saindo da capital pela manhã e retornando à tarde.

A rota será realizada em duas horas, enquanto o trajeto de carro leva em torno de seis horas. Os bilhetes serão vendidos por R$ 530,00 (segunda e quarta) e R$ 550,00 (sexta). O município será incluído assim que finalizados os procedimentos necessários à habilitação da cidade para inserção no Voe Minas gerais.

CARATINGA

Além dos novos destinos, outros aspectos da malha foram reformulados. Um mesmo voo pousará em Viçosa, Manhuaçu e Caratinga, otimizando o atendimento à região Leste, que passa a ter voos de ligação com Belo Horizonte em todos os dias úteis. Os voos de Caratinga partirão sempre às 9h05 e às 13h10 e as passagens podem ser compradas no site www.voeminasgerais.com.br. O trajeto até Belo Horizonte é cumprido em 45 minutos.

O atendimento a Poços de Caldas, Varginha e Pouso Alegre também foi consolidado em uma mesma rota, ligando a região Sul à capital com voos em três dias da semana.

O Voe Minas Gerais é uma iniciativa de fomento ao transporte aéreo regional que tem como fundamento a flexibilidade das rotas, que são desenvolvidas e adaptadas para atender às necessidades locais. Um dos objetivos principais do Voe Minas Gerais é estimular os negócios e o turismo, aproveitando a infraestrutura aeroportuária pública já disponível no Estado.

As passagens podem ser obtidas pelo site do projeto, www.voeminasgerais.com.br, ou pelo aplicativo MG App (disponível gratuitamente na Play Store e na Apple Store).

VOE MINAS GERAIS

O Voe Minas Gerais foi lançado em agosto de 2016. Os voos são realizados em aeronaves Cessna Grand Caravan 208 B, que transportam até nove passageiros. O valor das passagens varia de R$ 130 a R$ 800, de acordo com a distância percorrida.

Os 17 municípios atendidos atualmente são: Almenara, Araçuaí, Araxá, Belo Horizonte, Caratinga, Diamantina, Guaxupé, Manhuaçu, Nanuque, Paracatu, Passos, Patos de Minas, Poços de Caldas, Pouso Alegre, Teófilo Otoni, Varginha e Viçosa.

O projeto busca fomentar os negócios locais, desenvolver o turismo, integrar as diversas regiões do estado e facilitar o deslocamento da população entre o interior e a capital, Belo Horizonte, permitindo que tenham acesso rápido a eventos e serviços disponíveis.

Para Minas Gerais, que possui uma área total de quase 600 mil quilômetros quadrados, o investimento na regionalização por meio do transporte aéreo é estratégico para atender a meta de redução das desigualdades nos 17 territórios de desenvolvimento estabelecidos pelo Governo do Estado.