CASU comemora dez anos de fundação e registra novo nome: Hospital Irmã Denise

Homenagem foi feita à professora Maria da Glória de Sá, uma das fundadoras da FUNEC

CARATINGA – Na noite desta terça-feira (20), a Fundação Educacional de Caratinga comemorou dez anos de atuação do CASU. A cerimônia também registrou a mudança de nome da unidade para CASU – Hospital Irmã Denise e inaugurou novos leitos de UTI. Com a missão de oferecer serviços de qualidade e atendimento humanizado, o CASU faz história como centro de referência em saúde na microrregião de Caratinga e no Estado.

O CASU nasceu em 2007 e de lá para cá muita coisa mudou, desde sua antiga sede, na Rua Raul Soares, até a variedade de procedimentos e profissionais que hoje atuam no hospital. Só no ano passado, mais de 60 mil atendimentos foram realizados, contribuindo com a assistência à saúde local.

O reitor do UNEC, professor Antônio Fonseca da Silva, explicou que a princípio o CASU foi criado com a intenção de oferecer um espaço aos alunos dos cursos da área da Saúde e que o crescimento foi inevitável. “Já estamos hoje aqui (na sede do Bairro das Graças) desde 2014 e agora tentando evoluir mais com novos equipamentos. A gente até poderia dizer que o CASU é uma criança que cresceu rápido. Porque a saúde não pode esperar. Isso acaba forçando quem quer trabalhar com a saúde a ser mais ágil”.

Além do hospital, o CASU também presta assistência em outras três unidades. O Centro de Reabilitação é referência em tratamentos multidisciplinares que auxiliam pacientes com funções prejudicadas por acidentes ou doenças que comprometem seu bem estar. Já as duas unidades do Instituto Casu Social promovem ações de cidadania nos bairros Santo Antônio e Santa Cruz. “É um trabalho muito amplo e diversificado. Ele não se limita apena aqui nesse prédio. Nossa atuação é também fora com reabilitação na Unidade III e também com o Casu Social. Porque a nossa missão é fazer alguma coisa em prol da sociedade, principalmente da sociedade que mais precisa”, completou o reitor do UNEC.

A estrutura e os equipamentos oferecidos pelo CASU são um diferencial para Caratinga, que já enfrentou dificuldades na área da Saúde como muitos municípios do país. O hospital oferece capacidade para tratar pacientes que normalmente eram encaminhados para outras cidades e que agora podem ser atendidos aqui. Isso tudo representa maiores chances de tratamento e possibilidades de vida.

A diretora geral do CASU, Daniela Fonseca Genelhu Soares ressaltou o papel do hospital no cenário da saúde na região. “O CASU vem compor aquilo que a cidade ainda não tinha, principalmente em relação à alta complexidade, a exames, a cirurgias, à UTI e a internações. Então o objetivo sempre foi oferecer aquilo que Caratinga e região não tivessem e que obrigasse os pacientes a saírem daqui”.

O hospital nasceu para dar suporte técnico e pedagógico aos cursos da área de Saúde do Centro Universitário de Caratinga. Mas após dez anos, esse objetivo foi além. Hoje, o CASU é referência na formação profissional de alunos que passam pela instituição. “O CASU é fruto da nossa política de integração entre ensino, serviço e saúde. Não só o curso de Medicina, mas todos os demais cursos da área de Saúde também atuam no CASU de uma forma multidisciplinar. Ele é um dos nossos maiores cenários de prática hoje na região e os alunos podem contar com toda infraestrutura, com a equipe de profissionais, de preceptores, tanto médicos quanto demais profissionais de saúde que atuam aqui, e com isso os alunos têm maior possibilidade de agregar conhecimento e de poder também ter uma formação continuada, uma vez que nós já oferecemos os programas de residência médica”, comentou diretora do INCISA – Instituto de Ciências da Saúde, Raquel Carvalho Ferreira.

HOMENAGEM

A FUNEC prestou uma homenagem à Irmã Denise, uma de suas fundadoras, dando seu nome ao hospital universitário. Maria Tereza de Sá de Souza e Maria da Penha Alves de Sá são irmãs da patronesse e estiveram presentes na cerimônia.

“Irmã Denise era de tudo um pouco: simples parecendo não ser. Tinha uma alergia santa. Comunicativa em qualquer lugar que surgisse. A Irmã Denise era importante. Se foi, mas continua sendo importante. Então o testemunho maior dessa importância está sendo a inauguração deste hospital”, falou emocionada a irmã Maria Tereza de Sá de Souza.

O reitor do UNEC, professor Antônio Fonseca da Silva reiterou a importância da homenagem: “A Irmã Denise era uma pessoal formidável que fez tanto bem à instituição. Foi a sua primeira diretora e uma pessoa sempre à frente do seu tempo. Então ela tem uma semelhança muito grande com o CASU. Isso também foi levado em consideração. E hoje o CASU tem essa função também de puxar para a cidade e para toda a região um bom tratamento na área de saúde”.