Câmara realiza primeira reunião do ano

Saúde é o principal assunto dos vereadores, ressaltando a insatisfação popular com a UPA

CARATINGA – Depois de 60 dias de recesso parlamentar, o legislativo voltou a se reunir na noite desta terça-feira (20). Os vereadores entraram em recesso no dia 21 de dezembro de 2017, e esse período se encerrou na última quinta-feira (15).

Na primeira reunião todos os vereadores estiveram presentes. O vereador José Cordeiro de Oliveira, iniciou sua fala reivindicando melhor educação em todo país.

Helinho trouxe uma mensagem de superação e incentivo para o primeiro encontro do ano do legislativo, ao mostrar o vídeo de uma criança, que acometida por uma síndrome rara não possui as pernas e os braços e mesmo assim se esforça no chão para brincar com uma bola de futebol. “Aqui na Câmara temos 34 pernas, 34 braços e 17 cabeças pensantes, e por isso devemos nos empenhar ao máximo por nossa cidade, sem desanimar e desejo o mesmo ao prefeito e sua equipe”, disse.

SAÚDE

O vereador Sebastião Inácio Guerra falou sobre uma questão que tem sido abordada pela população caratinguense, que é a humanização no setor da saúde. “Quando se chega na UPA (Unidade de Pronto Atendimento) em Caratinga os pacientes estão reclamando de maus tratos ainda na recepção e em algumas vezes ficam nas redes nas redes sociais e não atendem a população como se deve”. O vereador Ricardo Gusmão também concordou que esse é um dos grandes problemas da UPA.

Ronaldo Gomes de Carvalho, o “Ronaldo da Milla” se emocionou ao lembrar o Dia Mundial da Justiça Social e lamentou não se ter o que comemorar. “Os nossos munícipes não têm o que comemorar neste dia, quando as pessoas estão morrendo na UPA, como falar em justiça com esta situação?”.

O vereador Mauro César disse que uma reunião em caráter de emergência deve ser marcada com a secretária de Saúde. “As pessoas estão indo pra UPA com problemas graves e voltando pra casa, precisamos saber como ficará essa situação entre a UPA e o hospital para que as pessoas sejam realmente atendidas. O contrato com a UPA está vencendo, não estou vendo movimentação alguma”.

Segundo o vereador Johny Claudy, no dia 10 de março, a Aminas, que está gerindo a UPA, vai deixar o serviço. “Pedi que se intensifique a fiscalização na UPA nesses últimos dias, o município precisa caminhar de maneira correta”.