Obras de pavimentação asfáltica chegam ao bairro da Colina

BOM JESUS DO GALHO – Depois do bairro Rondon Pacheco e do conjunto habitacional Morada Celestial, agora é a vez do bairro da Colina ser beneficiado com obras de pavimentação asfáltica. Desde a tarde de segunda-feira (19), a Prefeitura Municipal, por meio do seu Departamento de Obras, vem trabalhando na construção de uma rede pluvial que se estenderá a todas as vias que serão asfaltadas na Colina.

Segundo o prefeito municipal, Willian Batista de Calais, essa é uma etapa importante do trabalho, pois vai favorecer o escoamento da chuva por meio de manilhas de concreto, evitando que as águas fiquem acumuladas provocando erosões e desgaste do asfalto.

Será construído também um sistema de contenção de encostas, o muro de gabião, formado por um conjunto de caixas formadas por armação de fios metálicos. Essas caixas são preenchidas com pedra britada, justapostas e costuradas umas às outras por arame, formando muros de diversos formatos. “O muro também é outro recurso importante contra as erosões que costumam ser frequentes em terrenos menos protegidos pela vegetação”, conclui o prefeito que vem acompanhado o trabalho de pavimentação asfáltica em bairros mais periféricos da cidade.