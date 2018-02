Bandidos roubam mais de 5 mil reais na zona rural de Ubaporanga

DA REDAÇÃO – Três indivíduos estão sendo procurados acusados de um assalto ocorrido na noite de domingo (18) no córrego dos Romão, zona rural de Ubaporanga. Os autores fugiram levando R$ 5.200,00, mas o fato só foi comunicado à Polícia Militar nesta segunda-feira (19).

Por volta das 21h de domingo, as vítimas, 67 e 61 anos respectivamente, foram chamadas em seu quintal, mas ao abrirem a porta, foram surpreendidas por três indivíduos, que portavam facão e foice. O trio forçou entrada na casa e passou a exigir 20 mil reais das vítimas. Após vasculhar o imóvel, os autores pegaram 5.200 reais.

Depois de pegar o dinheiro, os marginais ameaçaram as vítimas e disseram que elas seriam mortas caso chamassem a polícia. Com receio, as vítimas não comunicaram o crime, mas um indivíduo, que não quis se identificar, ligou para a PM e relatou o fato. Essa comunicação foi feita na segunda-feira (19). Também foi informado que um morador da rua Projetada, em Ubaporanga, seria um dos suspeitos, pois ele estaria com certa quantia em dinheiro e pretendia viajar para Belo Horizonte.

Os militares foram até a casa do suspeito, 21 anos, mas ele não foi encontrado. Durante levantamentos, os policiais souberam que esse jovem realmente participou do roubo e que os seus comparsas seriam do estado do Rio de Janeiro e que eles até já tinham dividido o dinheiro. Foi confirmado que o jovem ficou com 2 mil reais e que ele viajou às pressas para Belo Horizonte. Outra informação passada aos militares é que a casa desse jovem é frequentada por pessoas estranhas e que ainda seria utilizada para o tráfico de drogas.

Durante varredura na casa do jovem, os militares apreenderam um facão e uma foice, que a PM acredita que foram usados para cometimento do crime. Também foram recolhidos seis pássaros sem anilhas, sete pedras de crack, um cápsula com cocaína e uma bucha de maconha.

Foi feito rastreamento, mas os autores não tinham sido detidos até o final dessa edição.