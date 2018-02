Crianças do Instituto CASU Social recebem doações de material escolar

CARATINGA– Com o início do ano letivo, muitas famílias precisam apertar o orçamento para comprar o material escolar dos filhos. Pensando nisso, o Instituto CASU Social da Fundação Educacional de Caratinga (FUNEC) organizou uma campanha de arrecadação desses itens para doar a 103 alunos assistidos, sendo 53 na unidade do bairro Santo Antônio e 50 na comunidade Santa Isabel. A mobilização contou com doações e contribuições financeiras de pessoas físicas, instituições e empresas.

As crianças beneficiadas passaram por um cadastramento durante o mês de janeiro. “Nós divulgamos para toda a comunidade, através das próprias crianças, que seria necessário um cadastro para participar tanto das atividades esportivas, de lazer, quanto das festividades que realizamos”, explicou a coordenadora do CASU Social, Carolina Mageste. Segundo ela, o objetivo das doações de materiais escolares é unir as famílias, a escola, as crianças e o próprio instituto. “Vemos o quanto isso é importante, por isso fizemos questão de organizar uma reunião de pais na entrega dos itens”, acrescentou.

Nas duas unidades, o momento da entrega contou também com uma palestra do psicólogo Edcarlos Freitas, do Centro de Reabilitação FUNEC. O tema foi “Escola e Família em Parceria”. “A família, primeiramente, deve estar sempre visando qual a importância da escola para o aluno e a escola, por sua vez, visando a importância da família. Os papéis devem ficar muito bem definidos na vida das crianças e dos adolescentes. O papel da família é educar, o papel da escola é ensinar os conteúdos. E a família deve estar sempre acompanhando de perto, motivando seus filhos. Trabalhando juntos, essa parceria tem tudo para dar certo”, salientou.

Entre os pais e familiares a iniciativa também serve de motivação. Chaiane Romualdo Dias é mãe de uma menina de seis anos e diz que o kit de materiais veio em boa hora. “Vai ajudar financeiramente para nós e minha filha gostou muito também. É um estímulo, ela está empolgada para o início das aulas”, contou. Outro que também ficou grato com as doações é José Ferreira Porto, pai de um menino de três anos. Ele elogiou o trabalho desenvolvido pelo CASU Social na comunidade. “Ótimo, as professoras são excelentes, estou adorando e ele também. Meu filho é um garoto muito inteligente”, declarou.

OS MATERIAIS

O montante de itens escolares foi reunido a partir de doações de pessoas, instituições e lojas que se prontificaram a colaborar com a ação. Durante a entrega, as famílias tiveram também uma confraternização com lanche. “Contamos sempre com o apoio da Fundação Educacional de Caratinga, do CASU e da comunidade em geral. Algumas empresas doaram, papelarias e famílias nos ajudaram”, finalizou Carolina agradecendo a solidariedade de todos.