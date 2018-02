Júri condena homem por tentativa de homicídio simples privilegiado

Réu foi condenado a três anos, um mês e 15 dias de prisão em regime semiaberto, por crime que aconteceu em 2009. Defesa estuda se irá recorrer da decisão e pleitear regime aberto

CARATINGA– O réu Jonacir Gomes da Silva foi submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri da Comarca de Caratinga, por tentativa de homicídio cometida contra a vítima Marcelo Gomes Soares. O crime aconteceu no dia 8 de novembro de 2009, na Ladeira Maria Felícia, centro. A sessão ocorreu na manhã de ontem e foi presidida pelo juiz Marco Antônio de Oliveira Roberto. A defesa foi feita pelos advogados Max Capella, Cleunice Batista e Francisco de Paula Machado Neto. O Ministério Público esteve representado pelo promotor Marcelo Dias Martins.

A DENÚNCIA

De acordo com a denúncia do MP, o acusado tentou matar Marcelo, por “motivo torpe”, desferindo “vários golpes contra a vítima, utilizando um canivete, sendo que somente não lhe causou a morte por circunstâncias alheias à vontade do autor”. A motivação seria que porque a vítima mantinha um caso com a ex-companheira do acusado. Eles estavam separados à época há 14 anos, entretanto, ele “não se conformava com o fim do vínculo conjugal”.

Em audiência de instrução e julgamento foram ouvidas quatro testemunhas e realizado interrogatório do réu. O Ministério Público apresentou alegações finais, pugnando pela pronúncia, nos termos da denúncia. Já a defesa do denunciado apresentou alegações finais, requerendo a impronúncia do acusado, e em sendo pronunciado, requereu o afastamento da qualificadora do motivo torpe.

Conforme a sentença de pronúncia, a materialidade da tentativa de homicídio se encontra devidamente comprovada. Quanto à autoria, o denunciado confessou em juízo os golpes desferidos na vítima, alegando legítima defesa e na Delegacia contou com detalhes e a motivação para a prática do delito.

Já a vítima alegou que no momento em que estava dentro de uma igreja, Jonacir atingiu o seu veículo que se encontrava na rua e ao sair para verificar o ocorrido, foi atingido por golpes de facada.

A defesa requereu absolvição do denunciado sob alegação de que não praticou o crime por motivo torpe, mas sim devido a “injusta provocação da vítima”, pleiteando a desqualificação lançada na denúncia, para apenas o artigo 121, na forma do artigo 14, II, ambos do Código Penal, fazendo o devido decote da qualificadora.

O réu foi pronunciado para ser julgado pelo Tribunal do Júri.

CONDENAÇÃO

Jonacir foi condenado por tentativa de homicídio simples privilegiado, artigo 121, parágrafo primeiro, combinado com artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal. A pena é de três anos, um mês e 15 dias em regime semiaberto.

Foi concedido o direito de recorrer em liberdade, mas a defesa avalia se irá contestar a decisão proferida na manhã de ontem. “A decisão do Conselho de Sentença foi o que a defesa pediu. A defesa sustentou a tese do homicídio privilegiado, que ocorre quando o acusado comete o crime sob o domínio de violenta emoção logo após a injusta provocação da vítima. O reconhecimento do privilégio afasta a qualificadora do motivo torpe; o Conselho de Sentença acatou essa tese defensiva, do privilégio. No entanto, vamos estudar a possibilidade de recorrer quanto a pena aplicada e quanto ao regime de cumprimento de pena, uma vez que entendemos que a pena ficou alta, tendo em vista a decisão dos jurados, bem como o regime de cumprimento de pena deveria ser o aberto”, afirmaram os advogados Max, Cleunice e Francisco.