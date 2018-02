PAINEL 19-02-2018

Retomada das reuniões

A Câmara Municipal retoma às 19h de hoje suas reuniões. O legislativo entrou em recesso no dia 21 de dezembro de 2017, após 55 dias, o recesso parlamentar encerrou-se na última quinta-feira (15), mas a primeira reunião de 2018 só acontecerá na noite de hoje. Toda população de Caratinga é convidada a participar, afinal a Câmara é a Casa do Povo.

Pauta

A pauta é quase toda preenchida por pedidos de obras e benfeitorias, além de pedidos de votos de louvor e aplauso. Tem ainda um pedido de cidadania honorária para Eliseu Elias Ferreira Coelho. O vereador Rominho Costa (MDB) é o autor desse projeto. Rominho também solicita a realização de sessão especial destinada a homenagear a Igreja Cristã Maranata, pelos 50 anos de sua fundação no Brasil.

Executivo

O Executivo enviou projeto em que pede autorização para que o município de Caratinga celebre convênio com prestadores hospitalares, conceda subvenções sociais, auxílios e contribuições, com abertura de créditos especiais e dá outras providências.

Voto de Louvor

Dentre os votos de louvor e aplauso, está o pedido do vereador Diego (PSD) que requer a inserção na ata dos presentes trabalhos de um voto de louvor e aplauso a todos os policiais militares envolvidos na ocorrência do dia 06/02/2018, na cidade de Piedade de Caratinga, que culminou com a prisão de quatro suspeitos de planejarem um assalto. A ação dos militares evitou que o crime fosse concretizado.

“Castramóvel”

Dentre os projetos apresentados pelo vereador Johny Claudy (MDB), está o que pede aquisição de unidade móvel conhecida como “Castramóvel”, visando realizar uma campanha de esterilização em massa de caninos e felinos fêmeas.

Rodoviária

Johny Claudy também apresenta outro projeto que poderá gerar alguns debates. Ele pede que o chefe do Executivo realize licitação para firmar contrato com a iniciativa privada para exploração do Terminal Rodoviário Carlos Alberto de Mattos.

Convênio

Mauro Água e Luz (PDT) solicita que a Secretaria de Saúde celebre convênio com clínica de imagem e laboratório de análises clínicas da cidade de Ipatinga, visando atender os munícipes de Caratinga que residem no povoado da Ilha do Rio Doce e no Loteamento Residencial Porto Seguro. Boa iniciativa do vereador Mauro, pois os moradores dessas duas localidades sempre reclamam que são esquecidos pelo poder público.