FUNEC realiza Momento Inaugural 2018 do curso de Medicina do UNEC

Coordenadores do curso e representantes do NAP-MED – Núcleo de Apoio Psicopedagógico do Curso de Medicina realizaram a confraternização para dar boas-vindas aos estudantes

CARATINGA – A FUNEC – Fundação Educacional de Caratinga realizou na tarde de ontem, o Momento Inaugural 2018 para recepcionar os estudantes do curso de Medicina do UNEC – Centro Universitário de Caratinga.

O encontro foi promovido pelo coordenador-geral do curso de Medicina, Diogo Pena Moreira e aconteceu no Ginásio da Unidade II, no Bairro das Graças e contou com a presença da diretora do INCISA – Instituto de Ciências da Saúde do UNEC, professora Raquel Carvalho Ferreira e dezenas de alunos veteranos e calouros.

Participaram, também, os representantes do NAP-MED – Núcleo de Apoio Psicopedagógico do Curso de Medicina: a psicóloga Aline Coelho Leandro, a coordenadora-geral, professora Inês Aparecida de Souza Azevedo; do Núcleo de Acolhimento e Permanência do Aluno, Magda Cardoso Rosa; a secretária do Curso de Medicina, Margareth Melo Dutra, os auxiliares Administrativos Fabrício Pereira Barros e Victor Pinto Alves.

A RECEPÇÃO AOS ALUNOS

Em seu pronunciamento, o coordenador Diogo Moreira, que também é formado em Medicina pelo UNEC, deu boas-vindas aos alunos, falou da importância da Instituição, dos cursos ofertados, colocando-se à disposição de todos, bem como de toda a equipe de coordenadores, para o bom andamento do ano letivo e realizou a apresentação dos demais membros da Instituição presentes no evento. “Sejam todos bem-vindos ao UNEC, estudem pra valer porque Medicina é um curso que exige muitos esforços, mas é uma bela profissão e estamos aqui para dar todo o apoio que precisarem, seja por meio da coordenação, seja com o importante trabalho do NAP-MED. Parabéns e obrigado por terem escolhido estudar Medicina em nossa Instituição”.

De acordo com a coordenadora do Internato do Curso de Medicina, Bruna Lívia Lage Ladeira, o objetivo do Momento Inaugural é aproximar a Coordenação do Curso com os alunos. “A FUNEC realiza este primeiro contato com os novos alunos, juntamente com os veteranos, para começarmos a criar novos vínculos. Buscamos por meio da interação social propiciar um momento de comunicação, de diálogo e também de diversão”, comenta.

Ronny Francisco de Souza é coordenador do Ciclo Básico do Curso de Medicina e também participou da recepção aos alunos. “É um bom momento para mostrarmos a disponibilidade da Instituição em acolher os nossos estudantes e promover a amizade entre todos”.

Erick Batista Ferraz tem 35 anos, é natural de Ipatinga, está começando o 7º período de Medicina e fala suas expectativas para o novo ano letivo. “Estaremos entrando na parte clínica do curso e espero que o contato com pacientes na área de pediatria e de cirurgias nos possibilite descobrir o outro lado da formação, a parte prática no hospital e no ambulatório, em consultas de Ginecologia e Obstetrícia, dentre outros. Estou na expectativa de cursar bons 7º e 8º períodos nesse ano porque daqui a um ano estaremos fora de Caratinga, avançando no Internato, que segue do 9º ao 12º períodos para então, finalizarmos o curso”.

Todos os coordenadores tiveram a oportunidade de se apresentar aos alunos. “A FUNEC tem, entre outros objetivos, formar nos alunos a competência humana, técnica e ética”, realçou a professora do curso, a médica Helena Facury em sua fala.