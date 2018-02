O renascer do tênis no América

Quadra reformada e firmada parceria com Escola de Tênis Top Spin

CARATINGA – A gestão atual do clube América Futebol Clube, comandada pela presidente Wanda Maria Pereira, segue dando sequência aos compromissos assumidos em relação ao esporte do clube. Depois de assegurar a continuidade e reforçar o futsal com a criação de mais duas categorias, criar o projeto América Vôlei, que já é visto como um dos melhores do interior do estado, incentivar a volta da peteca com a promoção do 1º Open em outubro de 2017, reformar e ampliar o espaço do taekwondo, trazer a capoeira de volta ao clube, dessa vez quem tem motivos para comemorar são os tenistas.

A única quadra do clube que durante vários anos necessitava de uma grande reforma estrutural e até mesmo em seu entorno, foi recuperada e entregue aos associados neste final de semana. Assim, a diretoria cumpre uma promessa feita logo no início da gestão. Afinal, alguns sócios do clube praticantes da modalidade, deixaram o quadro de associados, ou frequentavam outros clubes da cidade somente para poder jogar tênis já que a quadra do América se encontrava sem condições mínimas. A reforma é fruto de um esforço administrativo do gerente Cícero de Carvalho, do diretor de esportes Rogério Silva. Aliás, ele faz questão de destacar o apoio que tem recebido de todos os conselheiros e a confiança da presidente.

O diretor ressalta também a parceria com a empresa Tinauto Tintas. Mesmo sendo radicada na cidade de Manhuaçu, e tendo uma filial em Caratinga, o empresário Rafael Viza abraçou a ideia de apoiar o esporte do clube desde o primeiro momento. Além da reforma, o sócio do América tem mais um motivo para se alegrar, uma parceria promissora com a Escola de Tênis Top Spin foi celebrada. A partir de agora, o associado do clube conta com os renomados professores Israel Araújo e Peterson Santana.

A comemoração foi do jeito que a galera da bolinha gosta. Jogos e um delicioso churrasco marcaram o final de semana.