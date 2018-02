Mapa do Turismo Brasileiro é atualizado

Embora não estejam perto de atingir o topo do ranking, municípios da região se classificaram nas categorias ‘C’ e ‘D’ e garantiram o direito de pleitear apoio a eventos geradores de fluxo turístico

DA REDAÇÃO– O Ministério do Turismo atualizou a categorização dos municípios que compõem o Mapa do Turismo Brasileiro. Esse instrumento é importante para acompanhar o desempenho da economia do turismo nos municípios e serve também como balizador de políticas do setor e direcionamento de verbas federais. A atualização do instrumento revelou um crescimento da atuação do turismo em 358 municípios. O estudo também revelou queda no desempenho de alguns municípios, seja pela redução do seu fluxo turístico ou pelo encolhimento da mão-de-obra ou infraestrutura ligada ao setor.

O estado de Minas Gerais comemora que Tiradentes e Camanducaia (onde fica o distrito de Monte Verde) atingiram o topo do ranking do turismo nacional. O crescimento no número de empregos formais no setor de hospedagem, bem como dos estabelecimentos formais de hospedagem, e o aumento do fluxo turístico doméstico e internacional, foram determinantes para que os municípios subissem da categoria B, em 2015, para a categoria A.

Minas Gerais conta com 555 cidades no Mapa do Turismo Brasileiro, classificadas da seguinte maneira: A (03), B (18), C (80), D (348) e E (106). Na região, Caratinga e Manhuaçu se mantiveram na mesma categoria (C) no período 2013-2017. Já Piedade de Caratinga, Santa Rita de Minas e Ubaporanga seguem na D, enquanto Imbé de Minas e Inhapim foram incluídos nesta categoria.

CATEGORIZAÇÃO

A partir de quatro variáveis de desempenho econômico – número de empregos, de estabelecimentos formais no setor de hospedagem, estimativas de fluxo de turistas domésticos e internacionais – os municípios foram divididos por letras, que vão de ‘A’ a ‘E’.

Além disso, 189 cidades subiram da categoria ‘E’ para ‘D’, tornando-as aptas a receber recursos federais para promoção de eventos, por exemplo. Isso porque, segundo portaria 39/2017 do Ministério do Turismo, somente municípios classificados entre ‘A’ e ‘D’ podem pleitear apoio a eventos geradores de fluxo turístico.