Volta às aulas: Alunos da rede estadual e municipal de ensino começaram juntos o ano letivo 2018

Cerca de 7.000 estudantes eram esperados nas escolas municipais

CARATINGA– O dia de ontem foi marcado pelo início das aulas nas redes municipal e estadual de ensino. Em janeiro ficou decidido que as aulas da rede de ensino municipal de Caratinga, aderindo ao posicionamento das escolas estaduais, teriam início após o carnaval, no dia 19 de fevereiro, com o objetivo de viabilizar mais facilmente o transporte aos alunos. Já os Centros de Educação Infantil Municipal (CEIMs), também conhecidos popularmente como ‘creches’, iniciaram suas atividades no dia 1º de fevereiro.

REDE MUNICIPAL

De acordo com a secretária de Educação, Lara Maia Rodrigues Ferreira, cerca de 7.000 alunos voltaram às aulas e o transporte escolar já está atendendo normalmente. Quanto aos uniformes, “os estudantes ganharam no segundo semestre de 2017”. Em relação à situação das escolas, a secretária informou que algumas já estão passando por reformas, mas as obras não interferem no funcionamento das aulas e das instituições. Outras estão aguardando o processo de licitação.

Outra ação apontada pela secretária como melhoria à rede municipal, foi o seminário com o tema ‘Encantar e Transformar Vidas’, que se encerrou na última sexta-feira (16). Durante dois dias foi apresentado aos profissionais da educação municipal a “peculiar proposta de fazer da arte de educar uma ferramenta para encantar e transformar vidas”. “O objetivo do seminário foi semear ideias e partilhar ferramentas que contribuem com a meta de fazer da Educação Municipal de Caratinga referência regional”, destaca Lara. Aproximadamente 1000 pessoas participaram do evento que deu acesso aos projetos da rede de Educação Municipal.

A abertura contou com a presença do prefeito de Caratinga, Welington Moreira, que se demonstrou otimista sobre os próximos passos na área da educação. “Precisamos transmitir ao outro aquilo que nós gostaríamos que fosse transmitido a nós. Falarmos aquilo que gostaríamos de dizer com sinceridade, mas sem a dureza, com positivismo”. O prefeito também apontou o seminário como ferramenta adotada para dar suporte aos profissionais de educação municipal.

Lara falou sobre as potenciais mudanças para criar escolas que “encantem e transformem vidas”, conforme a proposta do evento. E, com a participação especial de palestrantes especializados em orientações funcionais para escolas, foram apresentadas palestras, dinâmicas, e ferramentas de trabalho.

O professor e palestrante Reginaldo Eustáquio abordou as questões do lúdico no ensino, mostrando as formas de desenvolver o ensino de forma descontraída e criativa ao criar situações metodológicas para a sala de aula ou no dia a dia. Também realizou palestra motivacional, com base nas situações do cotidiano nas escolas.

A palestrante e Coach, Waneska Lisboa, trabalhou as questões da autoanálise, orientando o educador a fazer mudanças para transformar as vidas não só em sala de aula como também nas particularidades dos alunos e professores. Apresentou ferramentas pra que os professores fizessem seu próprio projeto e salientou a conclusão de um estudo científico que mostra que “você não precisa ter sucesso pra ser feliz, mas precisa ser feliz pra ter sucesso”. A palestra abordou também como programar o cérebro para ser positivo, e aumentar o nível de felicidade para alcançar o sucesso com mais facilidade nas pequenas ou grandes coisas. O que inclui o bom desempenho dos alunos em sala de aula.

“Todo o seminário buscou apresentar aos professores e demais profissionais de educação a importância da missão de vida que possuem e contribuir para o equilíbrio entre as relações e os resultados”, destacou a secretária de Educação.

REDE ESTADUAL

Na rede estadual, o DIÁRIO DE CARATINGA entrou em contato com a Superintendência Regional de Ensino (SRE) para saber quantos alunos foram matriculados para o ano letivo 2018 e os planejamentos nas escolas estaduais. No entanto, até o fechamento desta edição não houve resposta.

Conforme a Secretaria de Estado de Educação, a Educação Integral e Integrada dos alunos do Ensino Médio também teve início ontem. Este ano, 79 escolas estaduais participarão da iniciativa, que irá beneficiar mais de 19 mil estudantes. Em Caratinga, a Escola Estadual José Augusto Ferreira oferta esta modalidade.

A proposta pedagógica das escolas estaduais de educação integral e integrada no Ensino Médio tem por base a ampliação da jornada escolar, com 45 horas/aula semanais – e com a formação dos estudantes tanto nos aspectos cognitivos quanto nos socioemocionais.

O currículo é constituído de duas partes – formação básica, que compreende as temáticas de cada área do conhecimento indicadas na Base Nacional Comum Curricular, e flexível, de acordo com três campos de integração: Cultura, Artes e Cidadania; Múltiplas Linguagens; Comunicação e Novas Mídias e Pesquisa e Inovação Tecnológica.

De acordo com o Calendário Escolar, o recesso do mês de julho será de 16 a 27 de julho. Já a tradicional “semana do professor” de outubro será do dia 15 ao dia 19.

A “Virada Educação Minas Gerais” será realizada no dia 15 de setembro. Já o dia 10 de novembro será destinado à realização de Feira de Ciências e das mostras de trabalhos da disciplina “Diversidade, Inclusão e Mundo do Trabalho (DIM) do Ensino Médio Regular e na Educação de Jovens e Adultos noturno”; da “Diversidade, Inclusão e Formação para a Cidadania (DIC) da Educação de Jovens e Adultos do Ensino Fundamental noturno”; dos estudantes dos Centros Estaduais de Educação Continuada (Cesec) e dos Conservatórios de Música.

O período de 19 a 23 de novembro será destinado às atividades da “Semana de Educação para a Vida”, instituída pela Lei Federal nº 11.988/2009.