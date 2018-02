Dois homicídios na região

Vítimas foram mortas em Piedade de Caratinga e São Domingos das Dores

DA REDAÇÃO – A noite de sábado (17) foi violenta na região, quando dois homicídios foram registrados. O primeiro aconteceu em Piedade de Caratinga, enquanto o segundo foi em São Domingos das Dores.

Piedade de Caratinga

O lavrador Paulo César Florindo Fonseca, 61 anos, foi morto às 21h40 de sábado. A Polícia Militar conseguiu prender o suspeito Adalme Custódio de Araújo, 50.

A PM foi informada via telefone que havia um homem esfaqueado na esquina da rua Frei Carlos com a rua Maria Lima, no bairro São José. Quando a guarnição chegou ao local, encontrou a vítima ainda com vida. Ela chegou a ser levada para o Hospital Nossa Senhora Auxiliadora, em Caratinga, mas não resistiu aos graves ferimentos. A médica que fez o atendimento constatou três perfurações de faca, sendo duas no tórax e uma no abdome.

Os militares encontraram o suspeito Adalme a menos de 100 metros do local do crime. Ele foi localizado em um beco que dá acesso a uma residência. Durante a abordagem, alguns populares tentaram intervir na ação policial e um pedreiro foi detido por resistência, pois ao ser questionado sobre o paradeiro de Adalme, já que ele foi visto na companhia do suspeito, repentinamente passou a resistir, agredindo a guarnição policial com empurrões e chutes, mas ele acabou contido pelos policiais.

A faca usada no crime foi encontrada na rua Maria de Lima. Uma testemunha disse que por volta das 16h de sábado, Adalme esteve na porta da casa da vítima e houve uma discussão. Essa discussão teria sido causada por ciúmes de Paulo referente a sua esposa e não queria que Adalme passasse pela calçada de sua casa. Depois, as 21h30, após a vítima ter jantado, ela seguia sentido centro da cidade, quando foi abordada por Adalme e houve nova discussão. Então, Adalme atingiu três facadas em Paulo, que ainda tentou se defender e lutou contra o suspeito.

Adalme foi preso por homicídio, enquanto o pedreiro foi detido por resistência. Ambos foram conduzidos para Delegacia de Polícia Civil, em Caratinga. Segundo a PM, Adalme já tem passagem por homicídio.

São Domingos das Dores

Joel Sampaio Dutra, 48, foi assassinado com um tiro na cabeça. O crime aconteceu as 22h20 de sábado e foi registrado na avenida João Barbosa dos Santos, Centro, São Domingos das Dores. O suspeito já foi identificado.

Os militares foram avisados que havia um homem alvejado justamente em frente ao seu bar. A vítima foi encontrada caída ao chão, junto de sua motocicleta. Joel tinha sangramento na cabeça e não apresentava os sinais vitais. A vítima chegou a ser levada ao posto de saúde, onde o óbito foi constatado. A Perícia Técnica da Polícia Civil foi chamada, realizou os trabalhos e liberou o corpo para o serviço funerário.

Testemunhas disseram que minutos antes, Joel teve um desentendimento com um homem, 50, que tem um trailer situado em frente ao seu bar. Elas contataram que Joel chegou a gritar e ameaçar o suspeito, tendo atirado uma garrafa em sua direção. Em seguida ouviram o disparo, mas não souberam confirmar quem seria o autor.

O irmão da vítima disse que ela havia tido um desentendimento com esse suspeito há duas semanas, pois o suspeito havia falado que Joel estava atrapalhando o seu comércio, alegando que o som do bar estaria muito alto. Segundo o familiar, Joel não gostou da reclamação e houve discussão, tendo o suspeito ameaçado Joel de morte.

Segundo os policiais, antes do crime, o trailer estava aberto, mas quando a guarnição foi até o local, ele já tinha sido fechado, aumentando assim as suspeitas sobre o seu proprietário.

O suspeito não foi localizado e a PM segue em rastreamento.