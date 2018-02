PAINEL 18-02-2018

Café

Nas últimas semanas, o debate no mercado de café está focado no tamanho da próxima safra brasileira de café. Quinta-feira (15) mais uma trading brasileira divulgou sua estimativa. Desta vez, 59,15 milhões de sacas. A precisão dos números levantados nessas estimativas chama a atenção. Em um país de dimensões continentais como o nosso, maior produtor e exportador do mundo, que produz café desde o Paraná até Pernambuco, é necessária uma grande equipe de técnicos para se chegar a um número minimamente confiável. Desconhecemos o tamanho da equipe mobilizada pela CONAB – Companhia Nacional de Abastecimento, para fazer seus quatro levantamentos anuais da safra brasileira de café.

Café II

Todos os anos, devido a essa dificuldade, os levantamentos privados acabam girando ao redor dos números levantados pela CONAB. Ficam sempre um pouco abaixo ou um pouco acima. Este ano o debate está centrado entre 55 e 60 milhões de sacas. Em nossa opinião, precisamos comemorar. Se a safra não ultrapassar os 55 milhões, a situação ficará difícil para abastecermos nosso consumo interno e cumprirmos com os compromissos de exportação em uma safra de ciclo alto.

Café III

No ano safra 2018/2019, que se inicia em primeiro de julho próximo, nossas exportações provavelmente retornarão para o patamar ao redor dos 33 milhões de sacas e nosso consumo interno utilizará 22 milhões de sacas, ou um pouco mais. Portanto desaparecerão entre 55 e 56 milhões de sacas e o que restar será necessário para o ano safra seguinte, de ciclo baixo. Isso se não tivermos algum problema climático mais sério até lá.

Café IV

Estamos começando a segunda quinzena de fevereiro, e com o que resta da atual safra 2017/2018, teremos de cumprir os embarques deste mês, mais os de março, abril, maio e junho. Se considerarmos que na média desses meses os embarques fiquem no mesmo patamar dos de janeiro, 2,5 milhões de sacas por mês, precisaremos de 12,5 milhões de sacas. O consumo interno brasileiro industrializa cerca de 1,8 milhão de sacas por mês, mais 9 milhões de sacas nesses 5 meses. Portanto até o final de junho desaparecerão ao redor de 21,5 milhões de sacas.

Café V

Sempre existe o argumento que a partir de final de abril já entra conilon da safra nova nos “blends” do consumo interno e nas exportações de café verde. Isso será compensado pelo fato que nas exportações e consumo interno em julho e agosto, parte do café utilizado ainda será da safra anterior, 2017.

Comunicação

O decreto executivo nº 035/18, publicado na quinta-feira (15), tratou da exoneração de Herisder Jacinto Matias, que era o assessor de comunicação da Prefeitura de Caratinga. Ainda não foi informado quem assumirá o seu lugar.

Feira Livre

Prefeitura de Caratinga publicou na sexta-feira (16) o decreto 036/18 que trata da designação dos membros do Conselho Gestor da Feira Livra. O Conselho é composto por representantes do Poder Público e da Associação dos Agricultores Familiares Feirantes da Região de Caratinga Feira Livre de Caratinga.

Obreiros do Conhecimento

Às 19h de amanhã, no auditório do Unec, será lançado o sexto volume do ‘Obreiros do Conhecimento’, livro que reúne textos escritos por 30 pessoas ligadas à Maçonaria. A iniciativa é da Loja Maçônica Obreiros de Caratinga e da Academia Maçônica de Letras do Leste de Minas.

Além da Palavra

Ainda sobre livros. Foi confirmado para às 19h do dia 27 de fevereiro, terça-feira, o lançamento do quarto volume do ‘Além da Palavra’, que reúne crônicas e artigos. A obra é uma iniciativa da Fundação Educacional de Caratinga (Funec) e da Academia Caratinguense de Letras (ACL). “Obreiros do Conhecimento” e “Além da Palavra” contam com a supervisão do nosso colunista Eugênio Maria Gomes. E o DIÁRIO tem o orgulho de dizer que ambas obras tem colunas em nossas páginas, o que de certa forma, nos faz sentir parte desses lançamentos.

Reunião MDB

O MDB mineiro tem reunião amanhã. O encontro será no diretório do partido, em Belo Horizonte. Uma ala do partido, ligada ao vice-governador Antônio Andrade, deseja que as prévias aconteçam no dia 17 março. Já a outra, da qual faz parte o presidente da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, Adalclever Lopes, quer que as prévias sejam realizadas no dia 1º de maio. Vamos esperar para saber qual decisão a sigla vai tomar. Outro assunto deverá ser sobre o direcionamento do MDB a respeito das eleições desse ano, se continua com o governador Fernando Pimentel (PT) ou se lança candidatura própria.

Horário de Verão

À meia-noite de sábado (17) acabou mais um horário de verão. E como sempre mais uma vez se discute se essa medida realmente é necessária. Fala-se muito na economia de energia elétrica, mas pouco é falado sobre o nosso ‘relógio biológico’.

Horário de Verão II

No fim do ano passado, o governo federal sinalizou para a possibilidade de abolir o horário de verão, por não haver consenso quanto à relação com a economia de energia elétrica. Apesar disso, acabou apenas abreviando o período 2018/2019 em duas semanas, a pedido do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), para facilitar a apuração dos votos das eleições, pois essa alteração facilitaria, entre os estados com fusos horários diferentes, o alinhamento de ritmo na apuração dos votos das eleições. Com isso, o horário de verão de 2018 passará a ser adotado no primeiro domingo de novembro.