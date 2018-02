Maconha e crack apreendidos no Vale do Sol

CARATINGA – Em uma ação realizada na noite de sexta-feira (16), a Polícia Militar apreendeu 28 buchas e quatro tabletes de maconha, 28 pedras de crack e 40 reais na rua Francisco Vitor de Assis, no bairro Vale do Sol. Um menor, 15, foi detido pelos policiais.

Durante patrulhamento, os militares viram o adolescente correndo e em atitude suspeita. Ao avistar os policiais, jogou algo ao chão, mas acabou abordado logo em seguida. O menor foi submetido a busca pessoal e 40 reais foram encontrados, tendo ele confirmado que o dinheiro era proveniente do tráfico.

Os militares recolheram a sacola dispensada pelo menor e dentro dela havia oito buchas de maconha. Conforme a PM, esse adolescente foi apreendido na última semana pelo mesmo ato infracional análogo ao tráfico de drogas. Então, a guarnição foi até a casa do adolescente, situada à rua Lucindo Carli, também no Vale do Sol. Chegando ao local, uma pessoa fugiu ao perceber a chegada da viatura. Os militares vasculharam o imóvel e apreenderam 20 buchas de maconha e quatro tabletes da mesma droga, além de 28 pedras de crack.

O menor foi apreendido e conduzido para Delegacia de Polícia Civil.