Tempo bom que não volta mais

Enquanto não começa a temporada do nosso futebol regional, o jeito é matar saudade de um tempo que infelizmente não volta mais. Como diz o velho ditado, “Quem viu, viu; quem não viu, não verá jamais”. Os mais jovens me chamarão de velho, os da minha idade de saudosista, aqueles que fizeram parte desse tempo bom, agradecem a cada lembrança. Na coluna de hoje, trago uma formação do glorioso América. “Leão do Asfalto”. Um time que contava com jogadores espetaculares como: Wagner, Odiel, Anísio, Pepê, Élvio, Negão, Marcinho, Caparaó, César, Fabinho, e tantas outras feras. Todos comandados pelo lendário Zé Canuta. Além de recordar esse timaço, como é bom ver as arquibancadas lotadas. Sinal que as tardes de domingo eram mais vibrantes que hoje em dia. Esses tem história pra contar.

Mineiros: Sem preocupação no estadual

A primeira fase do Campeonato Mineiro não oferece grandes preocupações para os três grandes. Pelo menos não deveria oferecer. O Cruzeiro deve confirmar o favoritismo e encerrar essa etapa em primeiro. Entretanto, o confronto contra o Villa Nova deve exigir um pouco mais do time de Mano Meneses do que foi exigido até agora. O Villa tem por tradição endurecer os jogos contra a Raposa. Porém, nada que deve atrapalhar o objetivo de permanecer na ponta da tabela.

Atlético e América farão o clássico da rodada. Não só pela posição atual, mas, principalmente pela consistência do futebol apresentado até aqui, o Coelho entra cheio de confiança para o confronto. Nem mesmo o boato que um empresário teria “oferecido” o técnico americano para o Atlético, deve atrapalhar o ambiente no elenco. Pelos lados alvinegro, a dificuldade em encontrar um treinador para a sequência da temporada pode atrapalhar o planejamento para o clássico. Por mais que o interino Thiago Larghi conheça o grupo e tenha a confiança dos jogadores, estrear num jogo desses é sempre um arriscado. Porém, uma vitória pode melhorar o ambiente e dar moral ao interino para sonhar em ser efetivado.

CR7 saiu na frente

O tão esperado confronto entre Real Madrid e PSG, vencido pelos espanhóis por 3 a 1 ainda repercute muito. Não era pra menos, a tentativa de reduzir uma partida dessa grandeza a um simples duelo entre Cristiano Ronaldo x Neymar só poderia render muitas polêmicas. Depois da crítica do comentarista Casagrande ao desempenho de Neymar, o pai do craque como era de se esperar saiu em defesa do filho. Está no seu papel de pai. Quem é pai sabe como dói quando alguém fala mal de filho da gente. Porém, Casagrande está na sua função. Aliás, dessa vez não disse nenhuma bobagem como algumas que costuma dizer. Na minha humilde opinião, Neymar é mimado sim. Confunde o fato de ser a principal estrela da Cia, com achar que deve resolver tudo sozinho. Basta olhar o comportamento de CR7 e Lionel Messi. Ambos são as estrelas de suas equipes. Entretanto, são extremamente generosos com os companheiros. Afinal, eles entenderam que por mais talento que tenham a mais que os demais. Futebol se ganha com todos. Pra finalizar, quem é pai do Neymar pra falar alguma coisa da carreira de Casão como jogador. Afinal, o ex-jogador é ídolo do Corinthians, jogou no futebol europeu numa época onde só os bons eram contratados, disputou Copa do Mundo, e foi um dos principais atacantes de seu tempo. Sua vida fora de campo cometeu muitos erros, sim, aliás, como qualquer um de nós. Ou será que os problemas do senhor Neymar com os fiscos espanhol e brasileiro não são erros também? Casagrande tem uma rica história pra contar como atleta. Não será conhecido apenas como pai de alguém.

Rogério Silva

www.diariodecaratinga.com.br