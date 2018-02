Cadastro de Artesãos

Interessados devem procurar o Departamento Municipal de Patrimônio Cultural

CARATINGA – A Prefeitura de Caratinga, por meio do Departamento Municipal de Patrimônio Cultural, está realizando o cadastro de todos os artesãos do município, sejam moradores da área urbana e rural, com o objetivo de articular, colaborar e criar parceria na disseminação e implementação das ações entre artesãos, inclusive produtores de alimentos artesanais.

Segundo o Departamento, o objetivo é apoiá-los na fomentação e divulgação do ofício. “Pois por meio do cadastramento, teremos acesso aos nossos artesãos, bem como sua produção. O que servirá de ponto de partida para viabilizarmos as oportunidades de apoio para exposições, para a criação de associações e outros possíveis benefícios que valorizam o patrimônio imaterial, podendo fazer parte das atrações turísticas da nossa cidade e ainda contribuir com esta geração de renda particular”.

Os interessados devem comparecer ao Departamento de Patrimônio Cultural, situado à Praça Coronel Rafael Silva Araújo, s/nº (na Antiga Praça da Estação), munidos de RG, CPF, comprovante de endereço e amostras do que produzem, “apenas para conhecimento e para melhor servi-los”, frisa o Departamento Municipal de Patrimônio Cultural.

Assessoria de Comunicação da Prefeitura de Caratinga