Dupla tenta assaltar lotérica em São Sebastião do Anta

Na fuga, os bandidos roubaram uma motocicleta

DA REDAÇÃO – Uma tentativa de assalto contra uma lotérica, situada à rua José Antônio Santana, centro de São Sebastião do Anta, foi registrada na tarde desta quinta-feira (15). Os bandidos não conseguiram levar nenhuma quantia, mas durante a fuga, roubaram uma moto.

O dono do estabelecimento acionou, via telefone, a Polícia Militar e contou que sua lotérica estava sendo assaltada. Uma guarnição de imediato foi até o local, mas os bandidos já tinham fugido. Os militares foram informados que dois indivíduos chegaram em uma moto Honda CG azul escura e pararam o veículo em frente a agência; depois, entraram no estabelecimento. Segundo relatos, a dupla usava máscaras e portava armas. Logo na entrada, os bandidos roubaram o celular de um cliente. Ao perceber a ação, o funcionário abandonou o caixa e avisou ao proprietário sobre o que estava acontecendo. Ambos se refugiaram nos fundos da lotérica.

Como os assaltantes não conseguiram contato com o funcionário e nem com o proprietário, eles chutaram a porta, mas não conseguiram arrombá-la para assim ter acesso ao caixa, então efetuaram três disparos, que acertaram, respectivamente, a parede, a porta e o vidro lateral do estabelecimento.

Depois de deixar o estabelecimento, os autores abordaram um idoso, 64, e roubaram sua motocicleta Pop 100. Em seguida, os bandidos fugiram nas motos e não tinham sido encontrados até o final dessa edição.