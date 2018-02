Caminhonete furtada no córrego São Roque é encontrada em Santa Efigênia

CARATINGA – Um engenheiro, 39 anos, teve sua caminhonete Ford Ranger, furtada na madrugada de ontem. O crime aconteceu no córrego São Roque, zona rural de Caratinga, mas o veículo acabou encontrado, ontem mesmo, na rua Conceição dos Santos, no distrito de Santa Efigênia.

A vítima contou que estava em um boate, quando três indivíduos chegaram e a agrediram. Um dos autores portava um facão. Eles tomaram a chave do veículo e fugiram levando a caminhonete sentido a cidade de Caratinga. Conforme a vítima, os autores são magros e aparentam ter 18 anos. Um é claro, enquanto os comparsas são morenos. O engenheiro sofreu escoriações no braço esquerdo e nas costas, mas recusou atendimento médico.

No interior da caminhonete estava o celular da vítima, além de seus documentos pessoais. O rastreador apontou que o veículo estaria na região do distrito de Dom Modesto. Os militares foram ao local, mas a caminhonete não foi encontrada.

No decorrer do rastreamento, a PM foi informada que havia uma caminhonete Ford Ranger abandonada na rua Conceição dos Santos, o distrito de Santa Efigênia. Os militares foram até o lugar e confirmaram que se tratava do veículo furtado no córrego São Roque.

O veículo foi removido ao pátio credenciado. Os autores não tinham sido detidos até o final dessa edição.