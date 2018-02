Cigarro e buchas de maconha apreendidas em Piedade de Caratinga

PIEDADE DE CARATINGA – Na noite de quinta-feira (15), a Polícia Militar apreendeu um cigarro e dez buchas de maconha, além de sacolas que poderiam ser usadas para acondicionar droga. A apreensão aconteceu na rua Arthur Sabino, centro, em Piedade de Caratinga.

A PM recebeu denúncia que um menor, 16 anos, estaria vendendo drogas e que os entorpecentes ficariam escondidos no final da rua Arthur Sabino. Diante da informação, os militares fizeram monitoramento e viram Jonatas Abraão Dias do Carmo, 24, em atitude suspeita. O rapaz foi abordado e com ele foi encontrado um cigarro de maconha. Os policiais fizeram varredura em uma construção e apreenderam dez buchas de maconha. Segundo a PM, Jonatas disse que cada bucha seria vendida por 5 reais.

O suspeito foi conduzido para Delegacia de Polícia Civil. O menor não tinha sido encontrado até o final dessa edição.