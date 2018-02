PM Meio Ambiente/Trânsito faz balanço positivo da Operação Carnaval

CARATINGA – Na manhã de ontem, o comandante do 5º pelotão de Meio Ambiente/Trânsito, tenente Marcos Arthuzo apresentou o balanço da operação Carnaval realizada entre os dias 9 a 14 de fevereiro. Segundo o oficial, dentro da malha viária de mais de 400 quilômetros, em que o 5º pelotão é responsável que abrange Ipanema, chegando a Aimorés, Raul Soares até o trevo da BR-262, perto de Rio Casca e região de Caratinga, “o balanço foi bastante positivo”.

Foram feitas 117 operações, sendo onze da Lei Seca com 185 testes de etilômetro, e duas pessoas foram presas por embriaguez ao volante. Também foram 1301 veículos fiscalizados. E numa dessas ações, em Ipanema, foram aprendidas 14 pontos da droga sintética LSD. “Conseguimos nosso objetivo que foi a redução de acidentes, houve apenas um na terça-feira (13) só com danos materiais. Temos feito um trabalho preventivo, os condutores estão mais conscientes. Ano passado foram 16 acidentes com vítimas fatais, 80% com motoristas embriagados, melhorou muito esse ano, pois não houve nenhum”, pontuou o tenente.