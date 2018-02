Detido acusado de estuprar mulher com problemas de saúde

SANTA RITA DE MINAS – A Polícia Militar prendeu na madrugada de quarta-feira (14), Paulo Sérgio dos Santos, 29 anos. Ele é acusado de estuprar uma mulher, 32, que tem problemas de saúde. O crime teria acontecido na casa da vítima, no bairro Santo Antônio, em Santa Rita de Minas.

Na terça-feira (13), o marido da vítima procurou a PM e disse que Paulo Sérgio entrou em sua residência no momento em que somente sua esposa se encontrava no local. O marido disse que a mulher está com a saúde debilitada devido a problemas pulmonares e o suspeito teria se aproximado dela e exigido que a vítima fizesse sexo oral. Depois, pegou a mão da vítima e fez com que ela tocasse seu órgão genital. Segundo relato, Paulo continuou a exigir que a mulher se abaixasse e fizesse sexo oral.

Uma equipe da PM foi até a casa da vítima e ela confirmou a versão contada pelo marido. A mulher acrescentou que o suspeito ficou cerca de cinco minutos dentro da residência e que ela não conseguiu pedir socorro. Segundo a vítima, depois desses atos, Paulo saiu tranquilamente pela porta da frente da casa.

A PM fez rastreamento e conseguir prender Paulo na madrugada de quarta-feira (14). Ele alegou que não houve conjunção carnal. Mas, sargento Júnior explicou que Paulo desconhece a lei, “pois hoje um toque, ou algo neste sentido, configura o crime de estupro e, tanto é que, nós demos, mais uma vez, resposta à sociedade”.

O suspeito foi detido e conduzido para Delegacia de Polícia Civil.