CRIANDO MOTIVAÇÃO E PERSISTÊNCIA

É muito comum eu ouvir algumas pessoas falarem que não tem motivação todos os dias, que não sabem o que fazer pra se sentirem mais motivadas e terem persistência com algum objetivo específico. Outras dizem que não se sentem com energia e ânimo pra continuar focadas em certa meta. Enfim, são reclamações talvez você também escute no dia a dia, ou pode ser que até você vem sentindo isso. E a maioria das vezes, essa reclamação vem com uma justificativa de algo que está acontecendo fora, algo que acontece no trabalho ou em casa que tira a motivação, ou por causa de resultados que não são os desejados.

Sei que nem sempre é tão fácil lidar com contratempos e continuar o dia a todo vapor, porém a verdade é que cada um de nós somos capazes de criar essa motivação, ter um ânimo maior e até baixar a ansiedade. Faço parte de um grupo de pessoas que acredita que motivação não é algo que vem de fora pra dentro, ou você opta por tê-la ou não, simples assim, como qualquer escolha que costumamos fazer. Parece estranho, mas já existem vários estudos que comprovam a realidade do que estou falando.

O que acontece fora nos afeta sim, porém 10% é o que acontece e 90% é aquilo que você vai fazer com o que acontece. O mesmo fato ocorrido pode causar ânimo em uns e desânimo em outros, motivação em uns e falta de motivação em outros, portanto você pode decidir como reagir a essas questões. Já parou pra pensar nisso? Para alguns parece algo difícil de colocar em prática, porém pode ser que você ainda não consiga por não ter as ferramentas necessárias.

Então como ter a melhor decisão? Abastecendo-me de hormônios corretos, que irão reduzir o estresse, aumentar a motivação, a energia e a persistência. A dopamina é o hormônio que causa todas essas mudanças, e a melhor notícia é que você não precisa tomar nenhum comprimidinho pra que isso aconteça. Eu e você somos capazes de produzir a nossa própria dopamina. O nosso cérebro funciona como uma caixinha de farmácia, onde conseguimos produzir vários hormônios que são necessários para o dia-a-dia.

E de que forma posso produzir a dopamina? Fazendo

exercícios físicos, expressando gratidão diariamente, recordando bons momentos, e principalmente visualizando seu objetivo sendo realizado por cinco minutos todos os dias, pois sempre que atingimos algum objetivo nosso cérebro produz dopamina, e como ele não sabe distinguir o que é real do que é imaginado, você pode fechar os olhos e se ver realizando tudo aquilo que você sempre quis, e então estará produzindo dopamina sempre que achar necessário, e é ela que vai te trazer toda a motivação que você vem buscando.

Com um corpo repleto de dopamina, independente do que aconteça, ele estará preparado para absorver a situação da melhor forma possível. Então se lembre: 10% é o que te acontece e 90% é o que você faz com aquilo que te acontece, portanto se você fizer estes exercícios diariamente, vai estar preparado para fazer esses 90% da melhor forma que pode.

E então eu te faço uma pergunta:

Você está disposto a fazer isso todos os dias pra ter a vida extraordinária que você sempre sonhou? Ou ainda vai deixar a vida te levar pra onde