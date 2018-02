Cocaína e dinheiro apreendidos no Limoeiro

CARATINGA – Na madrugada de terça-feira (13), a Polícia Militar apreendeu 26 cápsulas com cocaína e 107 reais. A apreensão aconteceu na rua Sebastiana Maria de Jesus, no bairro Limoeiro. Mateus de Paula Gomes, 19 anos, acabou preso suspeito de ligação com o tráfico de drogas.

A PM vinha recebendo denúncias anônimas dando conta que Mateus estaria traficando drogas. Uma equipe foi até rua Sebastiana Maria de Jesus e viu o denunciado, que ao perceber a chegada da viatura, dispensou algo ao chão.

Os militares fizeram abordagem e buscas pelo local e encontraram uma cápsula com cocaína. No bolso do jovem foram apreendidos 107 reais. Em um lote vago os policiais localizaram outras 25 cápsulas com a mesma droga com embalagem semelhante a que foi dispensada pelo suspeito.

Segundo a PM, há outra ocorrência referente ao tráfico de drogas contendo o nome de Mateus, registrada em 13 de setembro de 2017, ocasião em que ele conseguiu fugir.

O suspeito foi detido e conduzido para Delegacia de Polícia Civil.