Vítimas reagem e dominam assaltante

CARATINGA – Uma tentativa de assalto foi registrada na noite do último sábado (10) em uma chácara, localizada na região de Cordeiro de Minas, zona rural de Caratinga. As vítimas reagiram e dominaram um dos assaltantes, no entanto, algumas delas ficaram feridas. No desenrolar da ocorrência, um menor foi detido e o outro autor foi identificado.

A Polícia Militar foi informada sobre o fato e foi até a chácara. Durante o trajeto, os militares foram avisados que uma das vítimas tinha sido esfaqueada e levada para o Hospital Márcio Cunha, em Ipatinga. Outra informação recebida é que um dos autores foi dominado e amarrado pelas vítimas.

Quando os militares chegaram à chácara, encontraram o suspeito Jackson de Souza Oliveira Santos, 20 anos, residente em Cordeiro de Minas, caído ao chão e com mãos e pés amarrados. Uma das vítimas, 53, disse que estavam fazendo uma confraternização, quando chegaram três indivíduos com rostos encobertos e que estavam armados com facas e garrucha. O trio estava agressivo e ameaçou matar todas as pessoas que se encontravam na chácara. Um dos autores foi até o segundo andar do imóvel e desferiu um golpe de faca contra outra vítima, 32. Temendo por suas vidas, as demais pessoas reagiram, conseguindo deter um dos autores, mas os dois comparsas fugiram por um matagal.

Uma jovem, 20 anos e que está grávida, disse que começou a chorar e que os autores mandaram que ela parasse com o choro, caso contrário iriam matar todos que estavam na chácara. Ela contou que no momento da reação, ela foi atingida na mão direita por um golpe de faca.

Já um rapaz, 25, confirmou a versão das outras vítimas e que disse que foi golpeado no nariz e nos braços. Outra vítima também foi atingida, sendo uma facada na testa e outra no ombro direito, mas ela negou ser levada para o hospital. Ela alegou que tinha que ficar com sua mãe, pois devido a situação, a idosa ficou muito nervosa.

Os militares conversaram com Jackson, que contou que foi chamado por dois indivíduos desconhecidos para cometer um roubo. Ele disse que aceitou e foram numa motocicleta, que ficou escondida em um matagal. O suspeito relatou que no momento da luta, caiu e ficou ferido. Jackson disse não saber em quem desferiu golpes de faca.

Os policiais foram até a casa de Jackson, em Cordeiro de Minas, onde a mãe autorizou entrada no imóvel. Ela acrescentou que seu outro filho, 15, chegou muito assustado e foi para a cama, simulando estar dormindo. O menor foi encontrado no quarto e com ele foram apreendidos um celular, idêntico ao tomado de uma das vítimas, e uma faca. Os policiais observaram que o celular estava sem o chip, mas o adolescente não soube dizer a procedência do aparelho. A mãe do menor afirmou que aquele celular não era de seu filho. Diante da situação, o celular foi recolhido pelos militares.

Durante rastreamento, os policiais receberam a informação sobre quem seria o outro integrante do trio que agiu contra as pessoas que estavam na chácara. Os militares foram até a casa desse indivíduo, mas ele fugiu ao notar a chegada da viatura e não tinha sido detido até o final dessa edição.

Jackson e seu irmão foram detidos e levados para Delegacia de Polícia Civil.