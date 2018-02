Comerciante assassinado em São Sebastião do Anta

DA REDAÇÃO – O comerciante Laurindo Vicente Ferreira, 67 anos, foi morto com golpes de faca na noite do último domingo (11). O crime aconteceu na rua Maria Emília Pires, bairro Bela Vista, em São Sebastião do Anta.

Quando a equipe da Polícia Militar chegou ao local, encontrou a vítima ensanguentada e sentada perto de seu bar. Laurindo não apresentava os sinais vitais. Uma mulher que mora perto e que já teve relacionamento com a vítima, disse que o comerciante sacudiu o portão de sua casa pedindo por socorro. A testemunha acrescentou que quando saiu para ajudar, Laurindo estava acabando de falecer. Ela disse que não ouviu barulho e que poucas pessoas frequentavam o bar.

Conforme os levantamentos feitos pela PM, a vítima parece ter lutado contra o autor do crime dentro de sua casa, já que existem marcas de sangue desde a escada que sobe para o segundo andar até o lado de fora do imóvel, local onde ele foi encontrado.

A Perícia Técnica da Polícia Civil foi acionada e realizou os trabalhos de praxe. O autor não tinha sido identificado e preso até o final dessa edição.