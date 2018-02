Verificação de taxímetros começa na próxima semana

Equipe do Instituto de Metrologia e Qualidade do Estado de Minas Gerais realizará a inspeção entre os dias 20 e 22 de fevereiro em Caratinga

DA REDAÇÃO- Todos os táxis de Caratinga devem passar pela aferição do taxímetro entre a próxima terça-feira (20) e quinta-feira (22). Uma equipe do Instituto de Metrologia e Qualidade do Estado de Minas Gerais (Ipem-MG), órgão delegado do Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (Inmetro) realizará a verificação metrológica dos instrumentos. O horário definido foi de 8h às 11h30 e 13h30 às 17h para todas as placas

Para realizar a verificação, o taxista deve apresentar o certificado do veículo (CRLV), último certificado de verificação metrológica, alvará/permissão do taxista e a Guia de Recolhimento da União (GRU) paga. A GRU pode ser retirada diretamente no site do Ipem (www.ipem.mg.gov.br), clicando no banner PSIE.

Será autuado o proprietário de veículo que não apresentá-lo para verificação no prazo determinado. Somente serão aceitos para verificação os taxímetros com indicações em real (R$), de acordo com legislação metrológica vigente e em conformidade com os valores das tarifas em vigor, autorizada pela autoridade competente.

A inspeção ocorrerá na regional do IPEM em Caratinga, situada à Rua Antônia Maria Resende Fernandes, nº 269, bairro Dário Grossi.