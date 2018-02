UPA: Atendimentos de urgência e emergência sofrem mudanças

Ofício da Secretaria de Saúde encaminhado aos bombeiros militares orienta que certos casos sejam encaminhados ao hospital

CARATINGA- “A Secretaria Municipal de Saúde de Caratinga vem através deste orientar que os casos de urgência e emergência em situações que o paciente se encontre baleado, esfaqueado, acidentado em estado grave, bem como vítima de Acidente Vascular Cerebral (AVC) e infarto do miocárdio, deverão ser encaminhados diretamente para o Hospital Nossa Senhora Auxiliadora, tendo em vista que pacientes pertinentes aos quadros acima citados necessitam de assistência médica imediata, o que dispensa, por ora, regulação via sistema”.

Este é o ofício assinado no dia 8 de fevereiro de 2018 pela secretária de Saúde de Caratinga, Jacqueline Marli dos Santos e encaminhado 6° Pelotão de Bombeiro Militar orientando sobre o encaminhamento de pacientes, que antes eram destinados à Unidade de Pronto Atendimento (UPA).

Desde sua inauguração, no dia 15 de setembro de 2017, a UPA foi anunciada pela Prefeitura de Caratinga como responsável pela urgência e emergência ambulatorial. O secretário de Saúde à época, Wagner Barbalho afirmou que o próximo passo seria “reorganizar o sistema de retaguarda hospitalar, os hospitais da região Nossa Senhora Auxiliadora, de Bom Jesus do Galho e Inhapim para receber os pacientes” que teriam uma “única porta de entrada com a UPA sendo aberta”.

FUNCIONAMENTO DA UPA

De acordo com a Portaria nº 10 de 3 de Janeiro de 2017, que redefine as diretrizes de modelo assistencial e financiamento de UPA 24 Horas de Pronto Atendimento como componente da Rede de Atenção às Urgências, no âmbito do Sistema Único de Saúde; são diretrizes o “funcionamento ininterrupto 24 horas e em todos os dias da semana, incluindo feriados e pontos facultativos; equipe assistencial multiprofissional com quantitativo de profissionais compatível com a necessidade de atendimento com qualidade, considerando a operacionalização do serviço, o tempo – resposta, a garantia do acesso ao paciente e o custo-efetividade, em conformidade com a necessidade da Rede de Atenção à Saúde (RAS) e as normativas vigentes, inclusive as resoluções dos conselhos de classe profissional; além de acolhimento e classificação de risco”.

O documento ainda determina que a UPA 24 Horas é considerada em efetivo funcionamento quando “acolher os pacientes e seus familiares em situação de urgência e emergência, sempre que buscarem atendimento”; articular-se com a Atenção Básica, o SAMU 192, a Atenção Domiciliar e a Atenção Hospitalar, bem como com os serviços de apoio diagnóstico e terapêutico e outros serviços de atenção à saúde, por meio de fluxos lógicos e efetivos de referência e contrarreferência, ordenados pelas Centrais de Regulação de Urgências e complexos reguladores instalados nas regiões de saúde; prestar atendimento resolutivo e qualificado aos pacientes acometidos por quadros agudos ou agudizados de natureza clínica, e prestar o primeiro atendimento aos casos de natureza cirúrgica e de trauma, estabilizando os pacientes e realizando a investigação diagnóstica inicial, de modo a definir a conduta necessária para cada caso, bem como garantir o referenciamento dos pacientes que necessitarem de atendimento.

A unidade também deve realizar consulta médica em regime de pronto atendimento nos casos de menor gravidade; realizar atendimentos e procedimentos médicos e de enfermagem adequados aos casos; prestar apoio diagnóstico e terapêutico conforme a sua complexidade; e manter pacientes em observação, por até 24 horas, para elucidação diagnóstica ou estabilização clínica, e encaminhar aqueles que não tiveram suas queixas resolvidas com garantia da continuidade do cuidado para internação em serviços hospitalares de retaguarda, por meio da regulação do acesso assistencial.

Diante da decisão da Secretaria de Saúde em relação a estes atendimentos, o DIÁRIO DE CARATINGA tentou contato com a Assessoria de Comunicação do executivo. No entanto, os servidores ainda estavam em recesso e retomam as atividades somente nesta quinta-feira (15).