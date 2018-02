Policial Civil de Timóteo morre em acidente próximo à ‘Gruta da Santinha’

DA REDAÇÃO- Foi identificado o motociclista que morreu após se envolver em um grave acidente em frente a “Santinha”, próximo a Caratinga. O policial civil, João Henrique Gomes da Silva, de 35 anos bateu de frente contra uma Caminhonete Chevrolet S10. Com o impacto, João Henrique foi parar no para-brisas do veículo. A vítima era morador do bairro Primavera, em Timóteo.

João era fisioterapeuta e depois passou a integrar a Polícia Civil. Ele pilotava uma Honda CBR.

O acidente

De acordo com informações repassadas ao PLOX, a vítima pilotava a motocicleta e a suspeita é de uma colisão frontal entre os veículos. A parte da frente da S10 ficou totalmente destruída, assim como a motocicleta.

