PAINEL 10-02-2018

Café

O Conselho dos Exportadores de Café do Brasil informou que no último mês de janeiro foram embarcadas 2,49 milhões de sacas de café, aproximadamente 6 % menos que no mesmo mês de 2017 e 520 mil sacas a menos que no último mês de dezembro. Arábica ficou um volume em torno de 2,23 milhões de sacas.

Café II

A chuvada em Caratinga e região gerou entusiasmo para a turma do moca com uma possível safra satisfatória na região após dois anos de seca seguidos. Os comentários são que em 2018 terá café tanto na parte alta como na parte baixa de Caratinga. Bom para o produtor que anda sofrido com dívidas dos anos de baixa produção.

CEASA

Quem retornou a presidência da Associação dos Produtores do CEASA é Saturnino. Ele já está quente na nova gestão conseguindo com seu prestígio tampar as dezenas de buracos que dificultavam o acesso a central de abastecimento. Agora é melhorar o trevo de acesso na BR-116. Articulação para isso o moço tem.

Saúde

O Ministério da Saúde suspendeu transferência de incentivos financeiros referente aos números de agentes comunitários de saúde na santa terrinha do São João do Caratinga. Equipes de saúde como da família, bucal, Núcleos de Apoio a família, e equipes de consultório na rua. A suspensão foi em decorrência da falta de alimentação de dados no sistema de saúde pelo período de três meses consecutivos.

Sem funcionários

A Prefeitura de Caratinga, através de sua assessoria, informou que completou as equipes no início da gestão, mas pelas cobranças do MP, teve exonerar vários agentes e fazer processo seletivo para se adequar a legislação. Como a administração pública tem essas complexidades, é aguardar o processo seletivo, cujo edital foi publicado ontem.

Secretário

O fato também de haver três secretários de Saúde em menos de um ano na Prefeitura de Caratinga já começa a causar transtorno ao chefe do executivo. A cada secretário que toma posse é o começar de novo e ainda com as dificuldades com que o setor vem tendo em todo país, não é fácil não!!!

Carnaval

Em Caratinga, o carnaval é só nas fotos antigas!!! O Edra por mais insistente que seja, vai sendo vencido pelo cansaço. Os saudosistas sairão hoje à noite pra lembrar os velhos tempos da “Banda Alô Mamãe”, blocos como “Vamo Nelsa”, “Erro de Parto”, “Doidim Paquerê” “Amantes do Álcool”, “Cachorro Doido”, entre muitos outros que brilharam na década de 80 nas ruas e salões da cidade.

Adalclever Lopes

O deputado Adalclever Lopes (MDB), presidente do legislativo mineiro, é o candidato do maior partido do Brasil ao governo de Minas. A notícia se espalhou na quinta-feira (8) nos bastidores da política mineira e o MDB mineiro agora tem candidato à disputa das eleições.

Adalclever Lopes II

O deputado, que já foi eleito por quatro vezes à cadeira do legislativo mineiro, duas vezes presidente da Assembleia Legislativa, agora vai a disputa para ser a maior autoridade pública de Minas Gerais. Ele é nosso, é de Caratinga.

Governador

Se Adalclever conseguir ser o governador de Minas será a primeira vez que um mineiro do Leste ocupará o maior cargo da política mineira. O Sul, Zona da Mata e a capital sempre revezaram no comando do estado e pelo que se vê desta vez pode ser a vez do Leste com Adalclever do MDB.

Lembrete

Sairemos para um descanso no feriado, mas na próxima quinta-feira (15) estaremos de volta com seu DIÁRIO. Bom Carnaval e lembre-se: se beber, não dirija.