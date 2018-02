Presidente falou

Esta semana, recebi no programa Abrindo o Jogo o atual presidente da Liga Caratinguense de Desportos Marcelo Cruz. Perguntado sobre as duas oportunidades que chegou a renunciar ao cargo em 2017, Marcelo se limitou a dizer que conversou com seus diretores e decidiu que não era a hora de sair. Perguntado se continua para 2018, confirmou que sim. Pretende continuar o trabalho desenvolvido ano passado quando promoveu competições de base e um Campeonato Regional que terminou com a conquista do Entre Folhas. Entretanto, o presidente ainda precisará de muito jogo de cintura para vencer as desconfianças de alguns dirigentes de clubes, que não saíram nada satisfeitos com alguns fatos ocorridos no certame do ano passado. Eu mesmo, pude ouvir questionamentos de cartolas do Santa Cruz, ASBJ e Botafogo de Inhapim. Porém, é inegável a habilidade dele para argumentar e resolver essas questões.

Perguntado sobre se houve algum problema relacionado a arbitragem e pagamento a empresa contratada para a prestação serviço, Marcelo foi enfático ao afirmar que por parte da prefeitura e AG Eventos está tudo correto. Entretanto, não poupou críticas a Central do Esporte, empresa de arbitragem de Manhuaçu comandada pela árbitra Liliane Lopes. Segundo Marcelo Cruz, “a Central do Esporte usou de má fé em relação aos repasses que recebeu com o número de jogos arbitrados”. O presidente ainda deixou claro que enquanto ele estiver a frente da entidade, com essa empresa não trabalha mais. Na minha humilde opinião, um fato que merece todo o esclarecimento. Afinal, tenho Liliane na mais alta conta. Além de ser uma das melhores atuando num meio ainda muito machista, sempre demonstrou competência e retidão quando o assunto é arbitragem. Portanto, o espaço no programa está aberto a ela para que possa se explicar.

Mineiro: Cruzeiro é favorito

É verdade que estamos ainda no meio da primeira fase do Campeonato Mineiro, porém, vou me atrever a dizer que o Cruzeiro é o favorito para conquistar o título. Olhando a qualidade do futebol dos principais concorrentes, a Raposa está num estágio mais avançado e apresentando um futebol mais equilibrado. Obviamente América e Atlético devem evoluir ao longo da competição. Porém, não tenho certeza se o bastante para se igualar ao rendimento celeste.

Oswaldo mandou mal

Tive a oportunidade de conhecer o jornalista Léo Gomide no final dos anos 90 quando iniciei na equipe de esporte da Rádio Caratinga AM. Diversas vezes estivemos cobrindo o mesmo jogo. Um profissional competente e com um currículo enorme. O fato lamentável ocorrido no Acre com o técnico Oswaldo de Oliveira não é tão simples como muitos estão querendo fazer parecer. É nítido que a pergunta vista como maldosa pelo técnico foi a gota d´água. Se Léo realmente xingou Oswaldo está muito errado. Porém, em sua pergunta não teve nada de malicioso. O repórter tem todo o direito de opinar. Afinal, não somos obrigados a concordar com a opinião do treinador. Lamentável também a postura da diretoria do Atlético em vetar a entrada do profissional para exercer sua função. A ditadura não pode ser tolerada. Já se foi o tempo que se podia calar a imprensa. Oswaldo deveria explicar a mediocridade do futebol do seu time apresentado diante de um adversário fraco, sem expressão. Vamos levar em consideração que estamos apenas no início da temporada. Entretanto, no momento não vejo evolução da equipe. Sem falar que faz um bom tempo que o treinador não tem um bom trabalho em lugar nenhum nos últimos anos.

Rogério Silva

www.diariodecaratinga.com.br