Grupo Show da Escola de Samba Império de Timóteo anima Carnaval em Bom Jesus do Galho

BOM JESUS DO GALHO – Hoje, o Melhor Idade, grupo bonjesuense de terceira idade, vai se render aos sons do Grupo Show da Escola de Samba Império da Sede, de Timóteo, e se divertir muito, segundo anuncia a vice-prefeita de Bom Jesus do Galho, a médica Sabrina Corrêa, organizadora do evento. Marchinhas conhecidas do público e composições de autoria da agremiação vão integrar o repertório que vai dar ritmo ao Carnaval do Melhor Idade, uma festa apoiada pela Prefeitura Municipal.

O evento contará ainda com a participação do Samba do Bonja, grupo musical liderado pelo músico Édson Horta Alves, um apaixonado confesso pelo ritmo que ele define como “o mais nacional impossível”, o samba.

O Carnaval terá início às 17h, com uma concentração na rua das Tabuinhas. O cortejo carnavalesco seguirá pelas principais ruas do centro da cidade até o varandão da praça Padre Dionísio, onde será promovido o baile. O espaço receberá decoração típica que vem sendo criada pela artesã Márcia Valadares.

Segundo o prefeito municipal, Willian Batista de Calais, promover o Carnaval significa promover a alegria das pessoas e preservar a maior tradição nacional. “Esse evento será importante para aproximar mais as pessoas em momentos de descontração, de compartilhar momentos de lazer. Vai ser uma festa para unir e reunir famílias, amigos, nossos conterrâneos e de receber nossos vizinhos timotenses com a sua arte”, comenta o prefeito. Willian observa que o comércio e a comunidade em geral ganham com a realização de eventos festivos, que veem ainda animar o turismo local.

ENSAIOS

Nesta semana, a comissão da agremiação timotense enviou à organização do evento fotos e vídeos dos ensaios que vem realizando desde janeiro para a apresentação em Bom Jesus do Galho. São imagens de fantasias, adereços e dos integrantes da bateria. “Vamos estabelecer um clima festivo bacana na cidade, levando para as ruas de Bom Jesus muita beleza, criatividade e alegria, principal combustível da festa”, comenta Luís Fabiano. Carnavalesco da Império, Luís vai entrar em cena acompanhado de passistas, baianas, mestre-sala, porta-bandeira e da ala musical formada por 14 ritmistas e um intérprete, “que vai cantar sambas-enredos autorais e outros de escolas do Rio de Janeiro, além de axé e pagode”.

COMISSÃO DE FRENTE

Mais conhecida dos bonjesuenses como Doutora Sabrina, a vice-prefeita é a fundadora do grupo do Melhor Idade. Ela diz que se sente feliz por realizar mais uma edição de Carnaval para a população. “É gratificante presentear nossos idosos com essa festa tradicional que valoriza nossa cultura e homenageia o nosso povo.”

Além do Melhor Idade, a vice-prefeita tem motivado a formação de blocos “para incrementar ainda mais o nosso Carnaval”, sublinha, acrescentando que a comissão de frente será formada pelo próprio grupo de terceira idade e por outras pessoas que gostam de samba.

No domingo (11), a Império da Sede se apresentará em Timóteo.