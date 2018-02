Curso ensina a forma correta de andar a cavalo

CARATINGA – Uma oportunidade única. Assim está sendo considerado o mais recente curso oferecido pelo Centro de Reabilitação FUNEC. Através da novidade são repassadas técnicas sobre como andar a cavalo de forma correta.

Dominar um animal de grande porte, trabalhando a musculatura do próprio corpo e melhorando a postura. Combater a ansiedade e aumentar a autoconfiança, desenvolvendo o equilíbrio do praticante. São benefícios da Equitação, técnica ou exercício de andar a cavalo.

“Um dos benefícios ganhos pelo praticante é o aumento da autoestima. Montar a cavalo é algo prazeroso, estimulante. Existe motivação em fazer a atividade e isso pode trazer vantagens. A pessoa se torna mais confiante e mais segura para lidar com as dificuldades do dia a dia. O cavalo passa para uma energia positiva. A empatia com o animal traz para o indivíduo segurança, o que ocasiona resultados positivos”, afirmou o psicólogo do Centro de Reabilitação, Edcarlos Freitas.

Como forma de oferecer a oportunidade de manejar o animal e possibilitar os benefícios que a prática oferece, o Centro de Reabilitação FUNEC disponibiliza o curso. Durante quatro meses, crianças, jovens e adultos irão aprender sobre como praticar a Equitação básica e conduzir um cavalo de forma correta. As aulas, práticas e teóricas, ocorrem de segunda a sexta-feira, das 07 às 17 horas, na Unidade III do UNEC. Cada aula possui uma hora de duração e ao final os participantes recebem um certificado.

“Oferecemos ao aluno excelente estrutura, ótimos equipamentos e o melhor cavalo de cela do Brasil: o manga-larga marchador. Trabalhamos a morfologia do animal, o manejo, as transições de marcha e em alguns casos até o salto. A pessoa termina o curso totalmente preparada”, afirma o instrutor de Equitação, Lucas Leite.

Aluno do curso, Juan Marcelino de Oliveira, de 14 anos, começou a cavalgar ainda criança, e decidiu aperfeiçoar a prática. “Resolvi fazer o curso para aprender ainda mais. Dei o primeiro passo, depois o segundo, terceiro, e vamos avançando. Não está sendo difícil aprender. Os professores são capacitados e estou desenvolvendo bem as técnicas.”

O curso traz informações gerais sobre o cavalo, desde a alimentação, ao bem-estar do animal, até as técnicas de manejo que são adotadas.

“Ensinamos sobre como é o cavalo, sobre o seu comportamento, seus instintos e trabalhamos questões como: a morfologia do animal, a andadura do cavalo, utensílios utilizados, manejo e outros cuidados básicos e necessários. É importante buscar a empatia entre cavalo e praticante. Antes da pessoa montar, é ensinado sobre como fazer o animal se tornar parceiro do cavaleiro”, concluiu Edcarlos.

O conjunto de princípios e conceitos deve, sim, orientar as ações. Mas não se deve esquecer, de um importante componente distinto no ensino da prática da equitação, além da técnica: a sensibilidade.

As inscrições para o curso de Equitação podem ser feitas através dos telefones: (33)-9-9924-6489 e (33)-3329-4525. O Centro de Reabilitação FUNEC funciona no Km 525 da BR-116, no bairro das Graças, em Caratinga. Também é possível manter contato via e-mail: reabilitacao@casuunec.com.br.