Publicado edital do Processo Seletivo da Prefeitura de Caratinga

Inscrições estarão disponíveis no mês de março. Prova será no dia 15 de abril

CARATINGA– Foi publicado na tarde desta sexta-feira (9), o edital do Processo Seletivo Público Simplificado da Prefeitura de Caratinga. As inscrições estarão abertas de 12 a 25 de março, pelo site www.exameconsultores.com.br ou na sede da Prefeitura Municipal, para os candidatos com dificuldade de acesso à internet. Ao todo, são 157 vagas. Os valores das taxas de inscrições variam entre R$ 47 e R$ 98.

A Prova Objetiva de Múltipla Escolha será realizada no dia 15 de abril. De caráter eliminatório e classificatório, valerá 100 pontos e será aprovado o candidato que, cumulativamente, não zerar nenhuma disciplina e obtiver, no mínimo, 50% do total de pontos.

O candidato aprovado será contratado de acordo com as necessidades da Administração e se atendidas as seguintes exigências: ter nacionalidade brasileira; no caso de nacionalidade portuguesa, estar amparado pelo estatuto de igualdade entre brasileiros e portugueses, com reconhecimento do gozo dos direitos políticos; estar em pleno exercício de seus direitos civis e políticos; estar quite com as obrigações eleitorais, para os candidatos de ambos os sexos; estar quite com as obrigações do Serviço Militar, para os candidatos do sexo masculino; possuir os requisitos exigidos para o exercício das atribuições do cargo/função pública; possuir idade mínima de 18 anos, no ato da contratação; e ter aptidão física e mental para o exercício de suas atribuições, apurada por profissional ou junta médica devidamente designada pela Prefeitura.

O prazo de validade do Processo Seletivo é de dois anos, contados da data da homologação do resultado final, podendo ser prorrogado por uma única vez, por igual período, mediante ato do prefeito municipal, e/ou até que seja realizado concurso público para provimento de cargos/funções públicas em vacância.

Mais informações, bem como a íntegra do edital estão disponíveis na Prefeitura, situada à Travessa Coronel Ferreira Santos, 30, Centro, – horário de expediente: 8h às 12h e 14h às 16h – telefone: (33) 3329-8000; e no site da empresa organizadora.

VAGAS

– Agente comunitário de saúde – Estratégia Saúde da Família (ESF) – Anápolis I – 3 vagas

– Agente Comunitário de Saúde – Estratégia Saúde da Família (ESF) Anápolis II – 3 vagas

– Agente Comunitário de Saúde – Estratégia Saúde da Família (ESF) Bairro das Graças – 3 vagas

– Agente Comunitário de Saúde – Estratégia Saúde da Família (ESF) Cordeiro de Minas – 3 vagas

– Agente Comunitário de Saúde – Estratégia Saúde da Família (ESF) Dom Lara – 2 vagas

– Agente Comunitário de Saúde – Estratégia Saúde da Família (ESF) Esperança I – 3 vagas

– Agente Comunitário de Saúde – Estratégia Saúde da Família (ESF) Esperança II – 3 vagas

– Agente Comunitário de Saúde – Estratégia Saúde da Família (ESF) Esplanada – 3 vagas

– Agente Comunitário de Saúde – Estratégia Saúde da Família (ESF) Floresta – 3 vagas

– Agente Comunitário de Saúde – Estratégia Saúde da Família (ESF) Limoeiro – 3 vagas

– Agente Comunitário de Saúde – estratégia saúde da família (ESF) Nossa Senhora Aparecida I – 3 vagas

– Agente Comunitário de Saúde – Estratégia Saúde da Família (ESF) Nossa Senhora Aparecida II – 2 vagas

– Agente Comunitário de Saúde – Estratégia Saúde da Família (ESF) Patrocínio / São João do Jacutinga – 4 vagas

– Agente Comunitário de Saúde – Estratégia Saúde da Família (ESF) Santa Cruz I – 4 vagas

– Agente Comunitário de Saúde – Estratégia Saúde da Família (ESF) Santa Cruz II – 4 vagas

– Agente Comunitário de Saúde – Estratégia Saúde da Família (ESF) Santa Efigênia / Dom Modesto – 4 vagas

– Agente Comunitário de Saúde – Estratégia Saúde da Família (ESF) Santa Luzia – 3 vagas

– Agente Comunitário de Saúde – estratégia saúde da família (ESF) Santa Zita I – 3 vagas

– Agente Comunitário de Saúde – Estratégia Saúde da Família (ESF) Santa Zita II – 3 vagas

– Agente Comunitário de Saúde – Estratégia Saúde da Família (ESF) Santo Antônio – 4 vagas

– Agente Comunitário de Saúde – Estratégia Saúde da Família (ESF) Santo Antônio do Manhuaçu / Suisso – 3 vagas

– Agente Comunitário de Saúde –

Estratégia Saúde da Família (ESF) São Cândido / Ilha / Porto Seguro – 4 vagas

– Agente Comunitário de Saúde – Estratégia Saúde da Família (ESF) Sapucaia / São Pedro – 3 vagas

– Agente Comunitário de Saúde – Estratégia Saúde da Família (ESF) Vale do Sol – 3 vagas

– Agente Comunitário de Saúde – Estratégia Saúde da Família (ESF) Zacarias – 4 vagas

– Agente de combate a endemia – 20 vagas

– Assistente social – 2 vagas

– Auxiliar de serviços – 25 vagas

– Cirurgião dentista – 3 vagas

– Dentista da família – 2 vagas

– Educador físico – 2 vagas

– Fiscal – 2 vagas

– Médico clínico geral – 2 vagas

– Motorista – 4 vagas

– Nutricionista – 1 vaga

– Operador de máquinas – 1 vaga

– Orientador social – 26 vagas

– Psicólogo – 1 vaga

– Técnico de enfermagem – 2 vagas

– Técnico em higiene de dental – 2 vagas

– Vigia – 2 vagas

SALÁRIOS

– Agentes de Saúde e Combate a Endemias- 1.014,00

– Assistente social (R$ 1.302,24),

– Auxiliar de serviços (R$ 954,00)

– Cirurgião dentista (R$ 1.302,24)

– Dentista da família (R$ 1.960,04)

– Educador físico (R$ 1.302,24)

– Fiscal (R$ 954,00)

– Médico clínico geral (R$ 1.302,24)

– Motorista (R$ 954,00)

– Nutricionista (R$ 1.302,24)

– Operador de máquinas (R$ 954,00)

– Orientador social (R$ 954,00)

– Psicólogo (R$ 1.302,24)

– Técnico em enfermagem (R$ 954,00)

– Técnico em higiene dental (R$ 954,00)

– Vigia (R$ 954,00).