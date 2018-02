Antônio Rodrigues é ouro em Governador Valadares

DA REDAÇÃO- O atleta Antônio Rodrigues foi ouro em sua faixa etária no último domingo (4). Ele participou da tradicional Corrida Rústica do aniversário de Governador Valadares.

A competição, que fechou as comemorações pelos 80 anos da cidade, teve novidades em 2018: novo percurso, premiação individual em dinheiro e premiação por equipe. O ponto de partida das provas foi a Praça do Emigrante que ganhou um monumento durante as comemorações.

Nem mesmo a chuva intensa desanimou os mais de 700 corredores de várias cidades como Manhuaçu, Ipatinga, Caratinga e Belo Horizonte, e atletas do Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo e Bahia.

Rodrigues completou o percurso de 10 km com o tempo de 55 minutos e 35 segundos, alcançando o ponto mais alto do pódio na categoria J- 75. Ele faz um balanço da competição e afirma que está satisfeito com o resultado alcançado. “O percurso tinha subidas, retas, descidas e muita chuva. Mas, me adaptei bem, porque havia feito uns treinamentos no tempo chuvoso. O tempo gasto na corrida foi muito bom, devido às condições do clima e do percurso”.

O caratinguense conquistou a premiação de R$ 100 e recebeu a medalha das mãos do prefeito André Merlo. “Agradeço ao Programa Bolsa Atleta, da Prefeitura de Caratinga; ao jornal Diário de Caratinga que sempre faz a cobertura dos nossos resultados; e o incentivo das pessoas que observam nossos treinamentos pelas estradas, onde adquirimos as nossas melhores performances”, finaliza.