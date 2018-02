Nasf informa que as aulas de Zumba estão de volta

BOM JESUS DO GALHO – Pra quem gosta de se exercitar, de investir na saúde, o Nasf (Núcleo de Apoio à Saúde da Família) informa que as aulas de Zumba serão retomadas às 18h de hoje (9), no Ginásio Poliesportivo.

A atividade física é uma das ações integrantes do programa Medida Certa, que oferece acompanhamento nutricional para os alunos de Zumba que têm problemas de saúde, como colesterol aumentado.

“Esse programa vem ajudar a proporcionar melhor qualidade de vida e bem-estar às pessoas, ensinando a elas sobre como se alimentar corretamente”, explica Diana Tostes, apoiadora do projeto.

Segundo ela, o Medida Certa tem trazido muitos benefícios para as mais de 50 pessoas que participam do programa.

ACOMPANHAMENTO

Diana comenta que o acompanhamento nutricional é indicado para todas as pessoas. “Além de quem tem alguma restrição alimentar, seja por causa de hipertensão, diabetes ou altas taxas de colesterol, esse programa busca ensinar a todos sobre como se alimentar bem, segundo sua faixa etária e estilo de vida”.

Ela destaca que as atividades físicas são importantes aliadas da alimentação saudável, “o que justifica a promoção da dança juntamente com o acompanhamento nutricional. Atividade física e alimentação de qualidade precisam caminhar juntas”.

Diana adianta que os alunos serão recebidos com alguns mimos. “Preparamos surpresas para dar boas-vindas às nossas alunas, uma forma de marcar esse momento tão especial de reencontro com quem se ama e se cuida”.

SERVIÇO

Interessados em participar das aulas de Zumba podem se inscrever, gratuitamente, no Departamento Municipal de Saúde, à rua Antônio Vaz Sobrinho, 34, Centro. Telefones: (33) 3354-1919 e (33) 3354-1907.