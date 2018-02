PRF lança Operação Carnaval 2018

A fiscalização será intensificada nas rodovias federais de todo o país, especialmente em pontos estratégicos com maior incidência de acidentes

CARATINGA– A Polícia Rodoviária Federal (PRF) realiza a Operação Carnaval 2018 em todo o Brasil a partir de hoje. A ação é mais uma etapa da Operação RodoVida, que começou no dia 22 de dezembro de 2017 e se encerrará no dia 18 de fevereiro de 2018. A operação Carnaval seguirá até a quarta-feira (14). “Recebemos reforço de policiamento do Espírito Santo e do Rio Grande do Norte, uma equipe está em Manhuaçu, local de maior trânsito, aonde as pessoas vão para o litoral capixaba, enquanto a outra está em Governador Valadares, que vai reforçar nosso efetivo, pois ali as pessoas vão para o sul da Bahia”, explicou inspetor Fernando Cézar.

O inspetor listou os trabalhos da PRF durante a Operação Carnaval 2018. “Faremos trabalho de policiamento, patrulhamento das rodovias e vamos intensificar o uso do etilômetro, observar as ultrapassagens indevidas. Com a chuva, a pista fica mais escorregadia, o veículo precisa estar com pneus novos e o condutor tem que diminuir velocidade”, orientou inspetor Fernando Cézar.

Ele também passou algumas recomendações. “Antes de viajar deve fazer uma revisão do carro e planejar a viagem; se for à noite, mais cuidado, pois com as chuvas os buracos aumentam e a visibilidade fica difícil. O motorista tem que ter atenção nesse período de carnaval, esse é o feriado que tem maior número de veículos na rodovia”.

A OPERAÇÃO

O Carnaval é um dos períodos mais críticos do calendário nacional de operações da PRF, pois conta com grande fluxo de veículos nas rodovias federais e o uso abusivo de álcool é uma das principais preocupações do Órgão. A PRF também intensificará a fiscalização nas condutas consideradas mais gravosas como: Ultrapassagens indevidas, excesso de velocidade e falta de equipamentos de segurança (capacete, cinto de segurança ou cadeirinhas para crianças).

A fiscalização será intensificada em todo o país, especialmente em pontos estratégicos que registraram maior incidência de acidentes. Conforme levantamento estatístico relativo aos acidentes graves no período do carnaval, os estados da Bahia, Minas Gerais e Santa Catarina responderam por 29,64% do total de acidentes de natureza grave nos carnavais dos últimos 5 anos e possuem os trechos mais violentos para este período. A estratégia da PRF é oferecer reforço concentrado no policiamento preventivo em locais e horários de maior incidência de acidentes graves e de criminalidade e diminuir o fluxo dos veículos de carga.

DICAS PARA UMA VIAGEM SEGURA

Planejamento da viagem – O motorista deve se informar sobre as distâncias que vai percorrer, condições do tempo, pontos de parada, existência de postos de combustíveis e de restaurantes à beira da estrada. Não esquecer documentação pessoal e do veículo.

Revisão preventiva – Providenciar a checagem do automóvel mesmo para pequenas viagens. Faróis acesos para ver e ser visto; pneus calibrados e em bom estado; motor revisado, com óleo e nível da água do radiador em dia. Não esquecer de verificar a presença e estado dos equipamentos de porte obrigatório, principalmente pneu estepe, macaco, triângulo e chave de roda, além dos limpadores de para-brisa e luzes do veículo;

Pausas para descanso – O condutor deve programar paradas a cada 3 horas. Quem se expõe a muitas horas dirigindo fica sujeito ao fenômeno da “hipnose rodoviária”, na qual se mantém de olhos abertos, mas sem percepção da realidade à sua volta. Ela vem acompanhada de sonolência, perda de reflexos e de força motora;

Previsão do tempo – Procurar se informar sobre as condições do tempo nos lugares por onde vai passar. O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) disponibiliza gratuitamente informações sobre o clima no endereço www.inmet.gov.br;

Atenção redobrada – Observar as placas que indicam os limites de velocidade e as condições de ultrapassagem. Elas não foram colocadas naquele ponto da estrada sem motivo. Nos trechos em obras, o motorista deve reduzir a velocidade e obedecer a sinalização local.

Descanso – Durma bem antes de qualquer viagem de automóvel. O sono e o cansaço são grandes inimigos de uma viagem segura.

Cinto de segurança – Use sempre o cinto de segurança, este equipamento é obrigatório para todos os ocupantes do veículo.

Em caso de emergência, ligue 191.

VIAGEM COM CRIANÇAS

O art. 83 do Estatuto da Criança e do Adolescente dispõe que: nenhuma criança (pessoa até 12 anos incompletos) poderá viajar para fora da Comarca onde reside, desacompanhada dos pais ou responsável (tutor ou guardião), sem expressa autorização judicial.

Essa autorização não é exigida quando a criança estiver acompanhada de ascendente (avô ou bisavô) ou colateral (irmão ou tio), maior de dezoito anos. O parentesco deve ser comprovado por documentos do parente e da criança.

Tampouco é necessária a autorização judicial quando a criança viajar acompanhada de pessoa maior, expressamente autorizada pelo pai, mãe ou responsável.

RESTRIÇÕES DE TRÁFEGO

A fim de promover a fluidez do trânsito em grandes feriados, quando há maior movimentação nas estradas, a Polícia Rodoviária Federal editou a Portaria nº 117 de 26 de dezembro de 2017 restringindo em determinados dias e horários o trânsito de Combinações de Veículos de Cargas (CVC), portando Autorização Especial de Trânsito (AET), de Combinações de Transporte de Veículos (CTV) e Combinações de Transporte de Veículos e Cargas Paletizadas (CTVP), portando ou não a AET, bem como o trânsito dos demais veículos portadores de AET.

“A restrição tem objetivo de proibir veículos que excedam comprimento, altura, largura ou peso de rodarem nesses dias, pois causam retenção nas estradas, são proibidos em alguns horários, pois são muito longos”, frisou o inspetor.

No feriado de carnaval, os dias e horários de restrição serão:

– 09/02/2018 sexta-feira 16h às 22h;

-10/02/2018 sábado 06h às 12h;

-13/02/2018 terça-feira 16h às 22h;

-14/02/2018 quarta-feira 06h às 12h.