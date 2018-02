PM cumpre mandado e jovem é preso em Piedade de Caratinga

DA REDAÇÃO – Na noite desta quarta-feira (7), a Polícia Militar cumpriu mandado de prisão e deteve Leandro Batista Lemos, 21 anos, o ‘Menor’, na rua Senador Firmino, em Piedade de Caratinga.

Os militares foram informados que havia um mandado em aberto contra Leandro. Então, os policiais conseguiram localizar o jovem nas proximidades de sua casa.

Ao receber voz de prisão, Leandro argumentou que mudou de vida e que está trabalhando. Mas segundo a PM, as denúncias apontam que o jovem continua envolvido com o tráfico e inclusive foi preso em maio de 2017 com quantidade significativa de drogas.

O jovem foi detido e conduzido para Delegacia de Polícia Civil.