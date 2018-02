Padaria assaltada no Esplanada

Padaria assaltada no EsplanadaCARATINGA- Um assalto foi registrado na manhã dessa quinta-feira (8) em uma padaria localizada à rua Manoel Gonçalves de Castro, a ‘Rua da Piedade’. Ainda não foi informada a quantia levada pelos três bandidos, que usaram de violência e chegaram a agredir o dono do estabelecimento. Um funcionário contou que chegou para trabalhar e esperou que o proprietário abrisse a padaria. “Entrei, troquei meu uniforme, aí já entraram três meliantes e anunciaram o assalto. Um deles estava com um revólver, outro com uma faca. Eles nos levaram pra cima, na casa do meu patrão, disseram que queriam dinheiro, queriam o cofre. Eles estavam encapuzados, mandavam a gente abaixar a cabeça”, contou o funcionário. A vítima afirmou que foram momentos de tensão. “Os meliantes diziam que iriam torturar nossa família. Meu patrão estava muito nervoso e não conseguiu abrir o cofre, então nos fizeram carregá-lo. Descemos a escada com aquele cofre muito pesado, encostaram um carro prata na porta e o levaram. Comigo não foram agressivos, só me mandaram deitar no chão, me xingaram e falaram para não reagir, mas agrediram meu patrão porque ele não conseguia abrir o cofre, deram uma coronhada e passaram a faca no pescoço dele, mas foi medicado e está bem”, relatou.O funcionário disse que os bandidos tomaram sua carteira, celular e dinheiro. Ele lamentou o ocorrido. “A gente trabalha todo dia, acordei 5h20 e acontece isso, mas sempre faço uma oração e peço proteção, levaram as coisas, mas não fizeram nada comigo. É uma situação horrível, humilhante, estou com as costas doendo de carregar cofre pra bandido. Tomara que a polícia consiga pelo menos os prender”.