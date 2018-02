Eu sei o que deve ser feito, mas não consigo agir!

Quantas vezes já se pegou pensando nisso?

É engraçado como a gente leva a vida falando que sabe que deve fazer isso ou aquilo, mas não coloca em prática.

Você sabe que, para o bem da sua saúde, é ideal que elimine o açúcar da alimentação e que faça exercícios físicos. Sabe também que para ter uma carreira próspera e dar mais qualidade de vida à sua família, você deve buscar conhecimento, ler livros e fazer cursos. Porém você costuma colocar isso em prática todos os dias?

Bom, você eu não sei, mas eu adiei estas ações e várias outras na minha vida por muito tempo, mesmo “sabendo” o que era melhor pra mim.

E por que isso acontece?

Muitas pessoas acham que é falta de alguma dica, alguma descoberta fantástica! E vive querendo saber o que o amigo fez pra ter o corpo que tem hoje, o que o vizinho fez pra prosperar tanto em sua empresa, mas não é exatamente isso que poderá te ajudar. Saber o que deve ser feito é um grande passo, mas sinceramente, pra maioria destas perguntas você já tem a resposta, porém a grande verdade é que se você não está agindo da forma que “sabe” que deveria, tem algo diferente que você precisa trabalhar, e o nome disso é inteligência emocional!

Já ouviu falar em Inteligência Emocional? É um dos temas mais citados nos últimos anos. Por qual motivo? Porque se você não possui Inteligência Emocional para lidar com questões do seu dia a dia, acaba se sabotando e procrastinando. Sim, PROCRASTINDO! Aquilo que eu e você fazemos com bastante frequência. E aquele resultado que você gostaria de ter profissionalmente não vem, aquela conta bancária que você sonha não chega, aquele relacionamento que você idealizou não acontece.

E você deve estar se perguntando: “Mas por que eu não ajo?” Bem, acredito que com esta explicação, você irá começar a entender. O nosso cérebro é formado por 2 hemisférios, um racional e o outro emocional, e 95% das suas ações são direcionadas pelo emocional. Isso significa que, se você não tem inteligência emocional para controlar suas emoções no momento certo, pode ter o conhecimento que for, pode estar com o lado racional funcionando a todo vapor, que algo pode impedi-lo de agir.

E como adquirir inteligência emocional? Primeiramente buscando se conhecer, e buscando um desenvolvimento pessoal. Livros e cursos sobre a sua área são necessários e muito bem vindos, porém de nada adianta peças novas para uma máquina que não está bem cuidada, não é mesmo?

Cuide da saúde das