Suspeito de tráfico consegue fugir, mas deixa o carro para trás

CARATINGA – Em uma ocorrência, registrada na noite de terça-feira (6), a Polícia Militar apreendeu drogas, dinheiro e um veículo. O fato aconteceu na rua Sebastiana Maria de Jesus, bairro Limoeiro.

Durante patrulhamento, os policiais viram um indivíduo, 24 anos, em atitude suspeita. Ele estava dentro de um Astra e passava objetos para algumas pessoas. Diante da situação, os militares se prepararam para fazer a abordagem, mas suspeito conseguiu fugir a pé, deixando o carro para trás.

Os militares fizeram buscas no interior do Astra e encontraram 848 reais, seis pinos com cocaína e documentos pessoais do dono do veículo.

Como o rapaz foi reconhecido pelos policiais e contra ele existem várias denúncias apontando sua ligação com o tráfico de drogas, os militares foram até a casa do suspeito, localizada na travessa Sidenil Ferreira, bairro Nossa Senhora Aparecida. A esposa do suspeito autorizou a entrada no imóvel, tendo os policiais encontrado uma porção de cocaína e diversos adesivos com a figura do ‘Hulk’, “idênticos aos dos pinos que foram encontrados no interior do carro”, frisa a PM.

O Astra foi removido ao pátio credenciado, enquanto o material apreendida foi entregue na delegacia de Polícia Civil.

O suspeito não tinha sido detido até o final dessa edição.