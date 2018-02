Abertas inscrições para o Prouni

As inscrições são realizadas no site do programa e vão até o dia 9 de fevereiro

CARATINGA – Desde terça-feira (6) estão abertas as inscrições para o Programa Universidade para Todos (Prouni) do Ministério da Educação. E em 2018, a Doctum volta a oferecer esse benefício com bolsas de 50% e 100% para melhor atender seus alunos. As inscrições são realizadas no site do programa e vão até o dia 9 de fevereiro.

Para se inscrever, o candidato deve ter participado do ENEM 2017 e adquirido, no mínimo, 450 pontos de média e nota na redação maior que zero.

Ao todo, são ofertadas bolsas que atendem aos cursos de: Administração, Arquitetura e Urbanismo, Ciência da Computação, Ciências Contábeis, Direito, Engenharia Civil, Engenharia Elétrica, Serviço Social e Teologia.

Para o coordenador do Curso de Engenharia Elétrica, Joildo Fernandes, o Prouni fortalece a democratização do ensino superior, ainda mais na Engenharia Elétrica, uma área essencial para o desenvolvimento de toda sociedade e nação. Mesmo a Doctum sendo uma instituição filantrópica, nós não conseguimos atingir todos aqueles que tem vontade de fazer uma faculdade, tornando o acesso ao ensino superior possível a todas as classes sociais!

O Prouni é um elemento chave, para o acesso dos alunos em nossa instituição, em especial ao curso de administração, diz Carlos Bitencourt, coordenador do curso do curso, pois nele o aluno terá oportunidade de adquirir o conhecimento, para se tornar um profissional de sucesso, sem adiar seu sonho de estudar Administração na Doctum de Caratinga.

Para o curso de Arquitetura e Urbanismo da Doctum o Prouni é a chance que os jovens talentosos que não têm condições de arcar com os custos do curso e também uma honra para a Doctum de Caratinga de fazer parte da evolução destes futuros arquitetos, afirma o Coordenador do curso de Arquitetura e Urbanismo, Rogério Costa.

As inscrições podem ser realizadas em: http://siteprouni.mec.gov.br.

A coordenadora acadêmica, Giselle Dutra, destaca que esse é mais um caminho de acesso ao Ensino Superior e para a Doctum, contar com mais um caminho que oportuniza as pessoas a ingressar numa faculdade é fundamental. Estar aberto aos programas que fomentam oportunidades é reafirmar o compromisso com a transformação da vida das pessoas pela Educação.

Segundo a diretora da Faculdade Doctum de Caratinga, Flávia Bastos, tendo como um dos nossos pilares o compromisso social e sendo uma Instituição Comunitária, a DOCTUM amplia ainda mais o acesso ao ensino superior com a adesão ao PROUNI, dando assim oportunidade de estudo e posteriormente se firmar no mercado de trabalho, para aqueles estudantes que desejam ingressar em uma Faculdade particular essa é a oportunidade, entre entrem em contato através do 0800 033 1100 ou (33) 3322 6213, e faça sua matrícula!

Critérios para pleitear o Prouni:

– Candidatos que tenham participado do ENEM de 2017, com no mínimo 450 pontos na média das notas e nota na redação que não seja zero;

– Comprovar renda familiar bruta mensal de até um salário mínimo e meio por pessoa para bolsa integral e renda familiar bruta mensal deve ser de até três salários mínimos por pessoa para bolsa parcial (50%).

Além disso, o candidato deve estar inserido em pelo menos uma das condições abaixo:

– Ter cursado o ensino médio completo rede pública;

– Ter cursado o ensino médio completo em escola da rede particular, na condição de bolsista integral;

– Ter cursado o ensino médio parcialmente em escola da rede pública e parcialmente em escola da rede particular, na condição de bolsista integral da própria escola privada;

– Ser pessoa com deficiência;

– Ser professor da rede pública de ensino, no efetivo exercício do magistério da educação básica, integrante de quadro de pessoal permanente de instituição pública e concorrer a bolsas exclusivamente nos cursos de licenciatura. Nesses casos, não há requisitos de renda. (Informações do Ministério da Educação – MEC).